社福界 狄志遠反對社工註冊局宣誓 朱麗玲葉湛溪倡釐清「公職」

朱贈狄拍子機諷「搖擺」

3名社福界候選人昨出席港台「選戰2021-功能界別論壇」。朱麗玲在送禮環節向狄志遠送拍子機，寄語狄要堅定立場，「不要擺吓擺吓，有時話自己非建制，但爭取譚耀宗支持；有時又向泛民、民主黨（要求）支援」。狄志遠則向朱麗玲送出橄欖枝，稱兩人民主問題上立場不同，相信在福利議題上一致。葉湛溪質疑朱麗玲之前受訪「無乜heart」，將「善」字送給她。

狄志遠說堅決反對社工註冊局成員要宣誓，稱此舉明顯將註冊局政治化，強行將成員當成公職人員。他說，香港有幾百個諮詢委員會，「若有公眾參與就是公職人員、要宣誓，不如一次過幫全港市民宣誓」。他稱宣誓如同「金剛圈」，令社工服務社會時隨時負上刑責。

狄：不如全港市民宣誓

朱麗玲質疑「日後立法會議員都要宣誓，議員會否不敢講說話？」她促請政府釐清何謂公職人員，而她個人認為若做的是公職行為，就是公職人員。葉湛溪同意政府要釐清，若政府表明其他專業團體亦屬公職人員，社工專業就不應例外，認為宣誓影響大，若違法定要負刑責。

政府建議將危害國家安全罪行納入《社會工作者註冊條例》附表，定罪者除非獲社工註冊局全體成員同意，否則不可任社工。朱麗玲稱要全體成員通過，相信已有一定保障；狄志遠則認為，註冊局有專業資格及既定程序處理失德行為，反對加添「無謂及無必要」的法例凌駕其獨立性。

（立法會選舉）