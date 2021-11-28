社福界 狄志遠反對社工註冊局宣誓 朱麗玲葉湛溪倡釐清「公職」

【明報專訊】勞福局長羅致光早前稱研究要求社會工作者註冊局成員亦要宣誓擁護《基本法》和效忠特區。立法會選舉社福界候選人、新思維主席狄志遠昨日表明反對，批評強行將註冊局成員當成公職人員，「不如一次過幫全港市民宣誓」；同組別另外兩名候選人民建聯朱麗玲及香港復康力量會長葉湛溪則促請政府釐清何謂公職人員。
朱贈狄拍子機諷「搖擺」
3名社福界候選人昨出席港台「選戰2021-功能界別論壇」。朱麗玲在送禮環節向狄志遠送拍子機，寄語狄要堅定立場，「不要擺吓擺吓，有時話自己非建制，但爭取譚耀宗支持；有時又向泛民、民主黨（要求）支援」。狄志遠則向朱麗玲送出橄欖枝，稱兩人民主問題上立場不同，相信在福利議題上一致。葉湛溪質疑朱麗玲之前受訪「無乜heart」，將「善」字送給她。
狄志遠說堅決反對社工註冊局成員要宣誓，稱此舉明顯將註冊局政治化，強行將成員當成公職人員。他說，香港有幾百個諮詢委員會，「若有公眾參與就是公職人員、要宣誓，不如一次過幫全港市民宣誓」。他稱宣誓如同「金剛圈」，令社工服務社會時隨時負上刑責。
狄：不如全港市民宣誓
朱麗玲質疑「日後立法會議員都要宣誓，議員會否不敢講說話？」她促請政府釐清何謂公職人員，而她個人認為若做的是公職行為，就是公職人員。葉湛溪同意政府要釐清，若政府表明其他專業團體亦屬公職人員，社工專業就不應例外，認為宣誓影響大，若違法定要負刑責。
政府建議將危害國家安全罪行納入《社會工作者註冊條例》附表，定罪者除非獲社工註冊局全體成員同意，否則不可任社工。朱麗玲稱要全體成員通過，相信已有一定保障；狄志遠則認為，註冊局有專業資格及既定程序處理失德行為，反對加添「無謂及無必要」的法例凌駕其獨立性。