九龍中 李慧琼質疑政治立場飄忽 譚香文：撐雙普選堅定

【明報專訊】立法會選舉九龍中地區直選3名候選人昨日出席商台《政經星期六》選舉論壇。該選區非建制派候選人譚香文被對手民建聯李慧琼質疑其政治立場飄忽，又稱譚的網上眾籌成續不理想，難以獲得民主派選民支持。譚香文反駁，其政治立場沒有改變，過往參與過的政黨都屬於泛民，強調自己支持一人一票雙普選的立場堅定。截至昨晚9時，譚香文的眾籌獲3人支持，籌得1100元。
楊永杰稱「搞事派」 譚否認
九龍中另一候選人、九龍城區議會主席楊永杰在互相質詢環節上稱譚香文是「搞事派」，有「反對派」批評她「投共」、「舐共」、「民主二五仔」，質問譚是反對派還是「舐共派」。譚香文否認是「搞事派」，她稱作為民主派議員是為市民做好民生，政治上為市民爭取雙普選。
李慧琼質疑譚香文立場飄忽，曾參與多個政黨包括公民黨、前綫、人民力量等，要求她公開交代其政治立場，又問譚如何爭取泛民支持者選票。譚香文反駁，她過往參與的政治組織都屬泛民，「何來飄忽？」強調自己支持一人一票雙普選的立場堅定，從未改變立場，而市民若支持一人一票雙普選，一定會支持她。對於李慧琼質疑她網上眾籌不理想，譚稱眾籌只做了兩天，不少市民帶捐款到其辦事處，認為應看整體。有關眾籌由上周三（24日）開始，截至昨晚9時獲3人支持，籌得1100元，而眾籌目標為150萬元。
李政綱倡行政改革
譚批以口號取悅市民
對於李慧琼的政綱之一為推動行政改革，譚香文質疑對方出任行政會議成員期間未有提出改革，現僅以口號取悅市民。李慧琼反駁，自己並非在現屆政府擔任行會成員，本港經歷多任特首，惟至今仍面對不少困局、深層次矛盾未能解決，認為需從行政改革入手，改革問責制、政府架構、公務員制度及行政會議等多方面。譚香文又質問她，前特首梁振英的表現是否較現屆特首林鄭月娥好，李慧琼回應「不應看人」，重申要改革現有行政制度。