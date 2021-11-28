九龍中 李慧琼質疑政治立場飄忽 譚香文：撐雙普選堅定

楊永杰稱「搞事派」 譚否認

九龍中另一候選人、九龍城區議會主席楊永杰在互相質詢環節上稱譚香文是「搞事派」，有「反對派」批評她「投共」、「舐共」、「民主二五仔」，質問譚是反對派還是「舐共派」。譚香文否認是「搞事派」，她稱作為民主派議員是為市民做好民生，政治上為市民爭取雙普選。

李慧琼質疑譚香文立場飄忽，曾參與多個政黨包括公民黨、前綫、人民力量等，要求她公開交代其政治立場，又問譚如何爭取泛民支持者選票。譚香文反駁，她過往參與的政治組織都屬泛民，「何來飄忽？」強調自己支持一人一票雙普選的立場堅定，從未改變立場，而市民若支持一人一票雙普選，一定會支持她。對於李慧琼質疑她網上眾籌不理想，譚稱眾籌只做了兩天，不少市民帶捐款到其辦事處，認為應看整體。有關眾籌由上周三（24日）開始，截至昨晚9時獲3人支持，籌得1100元，而眾籌目標為150萬元。

李政綱倡行政改革

譚批以口號取悅市民

對於李慧琼的政綱之一為推動行政改革，譚香文質疑對方出任行政會議成員期間未有提出改革，現僅以口號取悅市民。李慧琼反駁，自己並非在現屆政府擔任行會成員，本港經歷多任特首，惟至今仍面對不少困局、深層次矛盾未能解決，認為需從行政改革入手，改革問責制、政府架構、公務員制度及行政會議等多方面。譚香文又質問她，前特首梁振英的表現是否較現屆特首林鄭月娥好，李慧琼回應「不應看人」，重申要改革現有行政制度。

（立法會選舉）