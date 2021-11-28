稱絕無施壓漁署殺野豬 蕭：或有人圖煽動仇警

受傷輔警仍留醫 稍後植皮

蕭澤頤昨出席警察學院結業會操後見記者，被問及上述輔警的傷勢，以及警方有無建議捕殺野豬、是否支持這個政策。他說，該名受傷警員至昨日仍留醫，先後做過兩次手術，背部需縫14針，小腿傷口亦非常嚴重，要等10日才可做手術，稍後亦需植皮。他說，警方接報到場處理野豬出沒，目的是防止野豬傷害市民或影響交通，「我們並沒有好似一些人所說向漁護署施壓，這絕對沒有，我不知道為何有些人會這樣說，是否企圖嘗試抹黑警方，嘗試煽動仇警，我不排除這個可能性」。他說希望大家反思，若野豬有可能傷及家人，會否希望警方到場保護，若警方到場什麼都不做，又有何感受。

關注組：只盼收回殺豬措施

黃豪賢接受本報查詢稱，野豬不會主動攻擊人，除非受到挑釁，重申真正問題在於人類餵飼野豬。他說自警員與野豬發生衝突後，漁護署幾日內公布新政策，市民很難不將兩件事聯想起來，對於蕭澤頤稱可能有人企圖煽動仇警，他認為兩者並無關係，「姑勿論是否動物團體將兩件事掛鈎，都看不到煽動仇恨的意圖，我們只希望政府聆聽市民聲音，撤回撲殺野豬的措施」。

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