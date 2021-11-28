萬警部署投票日 蕭澤頤：勿干擾選舉 譴責向候選人法官寄恐嚇信 斥鬼祟幼稚

蕭澤頤昨日為香港警察學院結業典禮擔任檢閱官，他在致辭時說，隨着中央政府先後推出《港區國安法》及完善選舉制度，香港社會由亂轉治，除了要繼續防範潛藏於香港的國家安全風險外，警隊亦致力改善社會治安，鞏固與社會各界關係，並凝聚每一名香港市民的支持。

國務院港澳辦主任夏寶龍稱許香港警隊為「無愧於全世界最優秀警隊美譽」的團隊。蕭澤頤形容這份榮譽得來不易，是前人用血和汗去獲取這份國家對警隊的認同。他又向今年9月殉職的總督察（追授）林婉儀表達敬意，稱讚她是「忠誠勇毅」的模範。

將出動特種部隊

蕭澤頤在活動後見記者，稱警方將於立法會選舉投票日調動超過一萬警力，以確保整個過程順利和安全。他說，警方會調配大量便裝人員，監察有沒有人企圖搗亂或破壞選舉工作，又會安排特種部隊，留意周邊有沒有人嘗試作出嚴重破壞行為。他呼籲任何人不要企圖干擾或搗亂選舉程序，否則警方一定會嚴正執法。

近日接連有立法會選舉候選人收到恐嚇信，蕭澤頤說警方會密切留意情報，呼籲任何人不要作出違法行為，又稱姑勿論犯案的人在哪裏、在香港是否有同黨，警方定會嚴肅跟進。

李家超：候選人不同光譜 非清一色

政務司長李家超在網誌表示，今次立法會選舉是一場有競爭、有質素的選舉，每個界別有多於一名候選人，改變了以往有些界別因只有一名候選人而自動當選的情况，是特區立法會換屆選舉史上第一次。他表示，在以往選舉，反中亂港的候選人逢中必反、逢政府必反，以政治立場先行，鮮有認真討論政綱和交流政策倡議。他認為今次選舉大有不同，在共同為愛國者的理念下，不再是惡意抹黑和人身攻擊，候選人要認真比併政綱，並在論壇上辯論，盡力把個人素質和能力展現出來。他說，候選人來自不同政治光譜，形容今次選舉不是「單聲道」，不是「清一色」。

明報記者

（立法會選舉）