聖若瑟書院 要求新生入制服團隊

稱訓練團隊精神 合理理由可豁免

民建聯立法會議員葛珮帆今年9月曾在立法會建議當局要求每一名初中學生最少加入一個制服團體，培養守法意識。當時教育局副局長蔡若蓮認同值得參考，她得悉部分學校目前已有相關措施。

創知中學：「升國旗令」下多校建制服隊

創知中學校黃晶榕表示，自教育局要求中小學明年1月起每周必須舉行一次升國旗儀式後，不少學校加速建立制服團隊，當中以少年軍及升旗隊的活動有較強國民意識。惟他不認同硬性規定所有學生參加制服團隊，認為推動國情教育要「情理兼備」，又說課外活動未必能令學生有系統地認識國家，學科課程始終最重要。

另外，香港女童軍總會總監李細燕昨出席女童軍總會新總部動工禮時透露，女童軍將推出一系列國情教育活動，如電影會、邀請專業人士舉辦講座等，冀加深會員對國家認識、培養對國家的情懷及歸屬感。

女童軍推國情教育 辦講座電影會

香港女童軍總會會長梁唐青儀於同一場合表示，目前仍在商討國情教育活動細節，強調國情教育只屬眾多學習活動環節之一，不會硬性規定會員參與，又相信未來女童軍不會改變宣誓誓詞。

目前女童軍設有「國情教育章」，據女童軍網頁介紹，該章屬「興趣章」 ，評核要求童軍向評核員介紹中華人民共和國的成立、國徽、國旗的設計涵意及對國民的意義等。

此外，聖若瑟書院昨舉行兩場實體中一入學簡介會，吸引過千名家長參加。學校下學年將提供180個中一學額，其中自行收生名額54個。校長黃婉芬稱，所有申請者均會獲面試機會，反應快及有禮貌會在面試得分有優勢。校方明天起將在學校網站開放下載申請表格，申請者須於明年1月3至17日親身或郵寄交表。面試會在明年2月26日進行，校方將於3月31日以電郵及電話的方式通知取錄者。