紀錄片《時代革命》奪金馬獎 現場有人喊「香港加油」

稱製時哭了多遍 周冠威：盼予人安慰

第58屆金馬獎頒獎典禮昨晚舉行，大會公布最佳紀錄片得獎得主是《時代革命》時，現場響起熱烈掌聲，有人高喊「香港加油」。周冠威未有出席頒獎典禮，僅以影片發表得獎感言，感謝台灣和金馬獎，又說《時代革命》最後片尾寫着「香港人作品」，他希望這作品屬於每個有良知、有公義、為香港流過眼淚的香港人。

周冠威感謝每個在《時代革命》受訪和拍攝的人，其中一名16歲中學生是「勇武手足」，周和他在理工大學一起被困多天，之後他回到中學，身分已被很多人知悉，「他戰戰兢兢步入班房，他很怕，但他入到班房後，每一個同學包括老師都擁抱他，整個班房都是眼淚，整個班房都是哭泣聲」。周說無法將這個畫面放進紀錄片，但希望《時代革命》亦可以好像那些擁抱。

周冠威又說，製作過程中哭過很多次，好幾次是靠這部電影，自我安慰、宣泄憤怒和仇恨、面對恐懼與創傷。他說無論是仍留在香港的人、很多流亡海外的人或現於監獄裏的朋友，他希望這部電影的存在可給予一份安慰、一份擁抱。

曾吸催淚彈影響孕妻 想過放棄

《時代革命》上周四在金馬影展放映第三場，周冠威以視像與觀眾映後座談，提到拍攝期間妻子懷孕，他吸入很多催淚彈，影響到妻子身體，那是他唯一想過放棄的階段；當天有男觀眾自稱片中人，哭訴自己比周冠威懦弱，現已身在台灣，不配做勇武抗爭者，周回應稱他們做過的均有價值，「香港人說了太多『對不起』，但最該說『對不起』的不該是我們，我們不如多說『多謝』」。

《時代革命》記錄2019年反修例運動，通過前線抗爭者、「守護孩子」成員、大學生、義務急救高中生、網媒記者等不同視角，記錄佔領立法會、7．21元朗襲擊及理工大學衝突等關鍵事件。該片受訪者大多匿名，製作團隊除周冠威外全部皆匿名。42歲的周冠威參與過《霍元甲》等多部電影的製作特輯導演及剪接，2015年執導電影《十年》其中一個故事「自焚者」，其後《十年》獲香港電影金像獎最佳電影。他2019年執導《幻愛》獲金馬獎最佳改編劇本。

金馬獎最佳紀錄片的得獎作品，將直接獲奧斯卡金像獎的候選資格。