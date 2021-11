《阿森一族》諷六四一集 Disney+香港平台抽起

VPN可看 角色天安門遇坦克

美國經典動畫《阿森一族》以諷刺時弊為人熟悉,Disney+連載32季的《阿森一族》,其中第16季在2004年首播,第12集「惡作劇說唱」中,角色Selma面對更年期,害怕老來無人照料,與主角Homer假裝夫妻,全家到中國領養小孩。旅程中一家人參觀了毛澤東遺體,Homer形容毛「就像個殺了5000萬人的小天使」。該集最後Selma被揭發是單身,孤兒院職員駕駛坦克車到天安門廣場要求Selma歸還領養了的小孩,場面影射「天安門坦克人」。另外,動畫中有一幕描繪天安門廣場一塊碑,上面寫上「Tien An Men Square: On this Site, In 1989, Nothing Happened. (天安門廣場,1989年,這裏什麼事也沒發生)」。

本報記者嘗試在Disney+觀看該集,第16季集數列表找不到第12集。當記者連上VPN並把坐標設在英國或美國,再打開Disney+應用程式,該集則出現在列表。

華特迪士尼未有回覆

本報向華特迪士尼公司查詢,為何香港地區並未能觀看該集、是否已下架、是否認為該集違反《港區國安法》、是否尚有其他作品下架,截稿前未有回覆。商經局回覆稱,現時《電影檢查條例》只規管電影上映,不適用於串流或互聯網平台。

蔡耀昌:香港發展令人擔憂

前支聯會常委蔡耀昌認為,國安法有很多不透明地方,香港一直都是資訊自由的國際都會,任何資訊都不應有不合理的封鎖。他認為香港與內地在資訊流通上仍有差距,但近日已有不少類似事件,「發展讓人擔憂」。

立法會選舉新界西南候選人、民建聯陳恒鑌稱,首次聽到串流平台的卡通片出現相關問題,會留意是否成為趨勢,如有要考慮是否需用法例解決,「如果有歪曲事業,借卡通片影射,內容如果不真確,對概念造成影響,就要以正視聽」。新界西南候選人還有工聯會陳穎欣、荃灣區議員劉卓裕。

