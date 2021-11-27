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李小龍展2.0 互動體驗如水哲學

【明報專訊】今日是已故武打巨星李小龍81歲誕辰，香港文化博物將推出全新展覽「平凡‧不平凡——李小龍」，為期5年，周日正式開放予公眾免費入場。首度曝光展品包括李小龍編排電影動作場面的筆記、寫給妻子的家書、用過的劍擊面罩等。展館另設藝術互動裝置，透過感應參觀者的動作，展示李小龍做人哲學。

新展品：動作編排筆記 給妻家書

文化博物館總館長盧秀麗稱，該館2013年起設李小龍展館，吸引370萬人次參觀，近年構思更新展覽，以新角度呈現李小龍的一生。是次「2.0」版本將展出逾400件展品及相片，其中不少屬李小龍的物件，「由李小龍講『我係點樣』，如何超越自我、實現自我」。館長（歷史）王家敏表示，展覽分三大部分，分別講述李小龍的演員之路、武術家之路及其人生之路。首次展出的展品包括李小龍嬰兒時期上衣、他用過的劍擊面罩、保護頭套等。

立體投影《龍爭虎鬥》場景

是次展覽特別之處，亦在增加不少互動裝置，例如團隊構思展示李小龍為電影《死亡遊戲》塔頂決戰編排動作場面的筆記時，他們從電影找尋可配對筆記中構思的場景，參觀者選擇想看哪一頁筆記，電腦熒幕便會顯示該幕的真實拍攝畫面。另一特色展品則是電影《龍爭虎鬥》的場景設計原圖，該原圖畫了戲中多個場景，例如角色韓先生的兵器房及地下室等。團隊利用設計圖製出3D模型立體投影，讓參觀者對電影場景更深刻了解。

鎂光燈以外 愛寫信也賦詩

在講述李小龍人生的展區，首度展示一封封李小龍家書。李小龍除有好動、武打的一面，亦有咬文嚼字的一面。他喜歡寫作，常以書信與太太及好友聯繫，分享日常生活點滴，也會創作詩歌。盧秀麗提醒參觀者可多多留意書信，可一窺鎂光燈以外的李小龍。

展館以黑色為主調，踏入展館入口，映入眼簾的是一個大型弧形屏幕，屏幕由一絲絲光纖組成，配合光影，投射出如水又如煙的形態。參觀者可站在指定位置，揮動雙手，鏡頭便能顯示一句句李小龍生前的格言，如「清空雜念，無形，無式，如水」、「生命的意義在於活着」、「憤怒矇蔽雙眼」等。「如水（Be Water）」曾是2019年反修例事件中示威者的口號，盧秀麗稱策展時並無受壓，「我哋唔係作畀李小龍，係佢自己講，我哋唔會扭曲，唔會加鹽加醋」，只盼展覽可真實呈現李小龍的人生觀。

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