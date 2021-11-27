性侵案教師認女生16歲時曾性交 一月後分開

辯稱事主常講色情話 官質疑

被告馮霆麾（37歲）否認前年1至8月干犯兩項非禮及5項與16歲以下女童非法性交罪。被告日前稱與X終成為情侶，昨續稱兩人拍拖時多次相約X外出及到他住所，後來X不時情緒低落，深夜致電被告哭泣，被告覺得情况頻密和不正常，X更猜疑他有外遇。

去年7月， X懷疑他有外遇而激動，且她的喪貓傷痛尚未平復，被告遂到X住所安撫她，兩人在房內性交，當時X已年滿16歲。其後，被告對X不斷致電感煩厭，他一個月後提出與X分開冷靜。

曾與事主「講鹹古」 屬娛樂

被告又稱，X對性好奇，惟他們清楚未滿16歲性交屬違法，「16歲之前唔可以性交，唔係咁複雜」，兩人曾在住所客廳說「鹹濕故仔」和描述性交，「因為唔做得，講都算係一種紓緩」，他形容為娛樂。被告否認X的指控，並稱感到詫異。被告重申沒誘導及沒問及X錄取口供一事。被告提到，X一直有就抑鬱症看醫生。

另外，辯方庭上讀出X與被告的信息對話，X早前供稱「不明液體」是指被告精液，被告則指X不慎被食物弄髒，她挖苦被告廚藝欠佳，故被告才着X「洗咗我啲味道」。至於X在信息表示自己感到「痛」，被告稱是X的大腿遭刮傷，強調無可能如她所說是陰部痛，他補充X常有背痛、腳痛及經痛。X之後再稱「痛」，被告解釋是被他的貓致傷，X想獲取被告關心。

【案件編號：DCCC 398/21】