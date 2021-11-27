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反非法收數拘18人 揭集團包攬拆帳經營

【明報專訊】警方新界南總區本周一（22日）起連續5日採取行動，打擊區內非法收債活動，拘捕18人，逾半為青少年，部分有黑社會背景。警方發現黑幫以更高報酬招攬年輕人集中向同一目標追債，又有收債集團改以包攬及拆帳形式經營。

警方新界南總區接獲有關非法收債的刑事案由9月的28宗，上升至10月的42宗，升幅五成。警方本周一起一連5日採取「壁峰」行動，拘捕14男4女（15至63歲），涉及全港最少16宗非法收債案，包括串謀刑事毁壞、以過高利率貸款、違反放債人牌照條例等罪，涉及貸款逾300萬元。被捕者有財務公司負責人及職員、非法收債者等，其中10人為青少年，部分有黑幫背景。

「高薪」吸引青年不同手法擾債仔

警方表示，過往非法收債集團會以每單500至1000多元報酬招攬青少年收債，近期所見，有集團改以一筆過數千元，吸引青少年集中以不同手法滋擾同一債仔。另外，警方發現有由黑幫操縱的收債集團以包攬形式經營，以拆帳分享收取的債款作報酬。

沙田警區反黑組早前調查一宗貼「大字報」追債案，揭發一間持牌財務公司向事主借出4萬元，原協議連續11周每周還款3800元，但甫將現金交予事主，就指示他將其中1萬元放在公司洗手間，暗示為「手續費」。以扣除該1萬元計算，事主貸款的年利率高達340%，遠超法定最高的60%。

另外大窩口一個單位本月初被人「塞匙窿」，警方本周二在深水埗拘捕涉案27歲男子，相信他受旺角一間財務公司指使犯案，警方昨早在多區拘捕5名涉案財務公司骨幹成員，相信該公司另與新界4宗非法收債案有關。

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