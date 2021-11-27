3工業邨改名「創新園」谷新產業 設5專廈 發展先進製造醫療科技微電子

大埔元朗將軍澳3邨 科技園：助科研落地

今年成立20周年的科技園公司昨舉行改名啟動禮。科技園公司主席查毅超表示，重新定位的理念是要推動香港創新、設計及製造，把握本港優勢及配合科研人才，進一步為本港產業鏈「鋪更好的路」。他說有不少本港品牌及產品是世界知名，有責任保持質素，要進一步以創新製造為目標。他說3個創新園會協助工業家加快將科研成果轉型落地。

創新及科技局長薛永恒致辭時稱，過往本港工業家的努力，令本港開始騰飛，逐步發展為金融及貿易城市，而未來本港要再騰飛，需注入創科發展的新動力。

大埔醫療用品中心全租出 即將啟用

現時3個創新園總地盤面積277公頃，將分別在園內設立共5幢專用工業大廈，總樓面面積約19.89萬平方米。其中在大埔、由舊工廈翻新而成的「醫療用品製造中心」即將啟用，總樓面面積1.86萬平方米，主要支援醫療用品、儀器、物料、健康產品的智能生產。

科技園公司行政總裁黃克強稱，現時醫療用品製造中心已全數租予11間本地及國際公司，相信啟用後會加快本地研發及生產醫療用品等的過程。他說，位於將軍澳創新園的「先進製造業中心（AMC）」預計明年3至4月可入伙，而位於元朗創新園的「微電子中心（MEC）」亦料於2023年建成，吸納生產微電子產品及相關產業。

稱適合高端生產 港商生產線回流

科技園公司再工業化高級總監姚慶良表示，會為進駐「醫療用品製造中心」的廠商提供工業專用設備，務求加快廠商進駐，包括提供工業用的三相電供應、無塵車間、24小時冷水供應、壓縮氣體供應等，務求廠家落戶可「慳錢、慳時間」，而隨着更多廠家進駐，相信可向青年提供更多就業職位。

其中一間將進駐MARS的本港公司「時代醫療集團」，其首席運營官及創始人楊思敏表示，公司的生產基地一直在內地，隨着本港創科發展，本港很適合生產高端機型的產品，因此計劃於明年初，將公司現時最高端科技及最新產品的一部分產業，例如最新的嬰幼兒磁力共振系統、乳腺磁力共振系統等，遷回本港生產。