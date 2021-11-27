港聞

港聞二

3工業邨改名「創新園」谷新產業 設5專廈 發展先進製造醫療科技微電子

【明報專訊】政府近年積極推動再工業化，發展先進製造業。香港科技園公司昨日宣布將大埔、元朗及將軍澳3個工業邨，改名及定位為「創新園」，期望推動香港創新、設計及製造產業。3個創新園內將設立共5幢專用工業大廈，發展包括數據技術、高新科技醫療用品、先進製造業等，當中位於大埔創新園的「醫療用品製造中心（MARS）」即將啟用，已全數租予11間本地及國際公司。

大埔元朗將軍澳3邨 科技園：助科研落地

今年成立20周年的科技園公司昨舉行改名啟動禮。科技園公司主席查毅超表示，重新定位的理念是要推動香港創新、設計及製造，把握本港優勢及配合科研人才，進一步為本港產業鏈「鋪更好的路」。他說有不少本港品牌及產品是世界知名，有責任保持質素，要進一步以創新製造為目標。他說3個創新園會協助工業家加快將科研成果轉型落地。

創新及科技局長薛永恒致辭時稱，過往本港工業家的努力，令本港開始騰飛，逐步發展為金融及貿易城市，而未來本港要再騰飛，需注入創科發展的新動力。

大埔醫療用品中心全租出 即將啟用

現時3個創新園總地盤面積277公頃，將分別在園內設立共5幢專用工業大廈，總樓面面積約19.89萬平方米。其中在大埔、由舊工廈翻新而成的「醫療用品製造中心」即將啟用，總樓面面積1.86萬平方米，主要支援醫療用品、儀器、物料、健康產品的智能生產。

科技園公司行政總裁黃克強稱，現時醫療用品製造中心已全數租予11間本地及國際公司，相信啟用後會加快本地研發及生產醫療用品等的過程。他說，位於將軍澳創新園的「先進製造業中心（AMC）」預計明年3至4月可入伙，而位於元朗創新園的「微電子中心（MEC）」亦料於2023年建成，吸納生產微電子產品及相關產業。

稱適合高端生產 港商生產線回流

科技園公司再工業化高級總監姚慶良表示，會為進駐「醫療用品製造中心」的廠商提供工業專用設備，務求加快廠商進駐，包括提供工業用的三相電供應、無塵車間、24小時冷水供應、壓縮氣體供應等，務求廠家落戶可「慳錢、慳時間」，而隨着更多廠家進駐，相信可向青年提供更多就業職位。

其中一間將進駐MARS的本港公司「時代醫療集團」，其首席運營官及創始人楊思敏表示，公司的生產基地一直在內地，隨着本港創科發展，本港很適合生產高端機型的產品，因此計劃於明年初，將公司現時最高端科技及最新產品的一部分產業，例如最新的嬰幼兒磁力共振系統、乳腺磁力共振系統等，遷回本港生產。

上 / 下一篇新聞

好青年荼毒室哲學書 遭圖書館下架
好青年荼毒室哲學書 遭圖書館下架
卡欄杆重傷 野豬「安樂死」
卡欄杆重傷 野豬「安樂死」
國家隊門票開賣首小時售出九成
國家隊門票開賣首小時售出九成
稱未測試過紅線 難言M+藏品符國安法否 盼港仍開放 希克：實况未明
稱未測試過紅線 難言M+藏品符國安法否 盼港仍開放 希克：實况未明
唐英年勸捐其他收藏 希克：先看今次體驗
唐英年勸捐其他收藏 希克：先看今次體驗
荃葵青遊行青年求撤保 官拒絕：唔知幾耐先判
荃葵青遊行青年求撤保 官拒絕：唔知幾耐先判
「屯門公園再光復遊行」 19歲男兩年後被控非法集結
「屯門公園再光復遊行」 19歲男兩年後被控非法集結
范鴻齡再獲委任醫管局主席 稱續挽留人才
范鴻齡再獲委任醫管局主席 稱續挽留人才
選委候選人簡介不談普選 18人提國家 陳家珮倡內地「民主」模式搬香港
選委候選人簡介不談普選 18人提國家 陳家珮倡內地「民主」模式搬香港
選委會界別論壇 多人促23條立法
選委會界別論壇 多人促23條立法
6非建制派提政改普選 潘焯鴻倡重新審視政治案
6非建制派提政改普選 潘焯鴻倡重新審視政治案
選舉處模擬演練 投票日3.8萬公務員工作
選舉處模擬演練 投票日3.8萬公務員工作
唐英傑上訴3．22審
唐英傑上訴3．22審
鄒幸彤第8次申保釋被拒
鄒幸彤第8次申保釋被拒
郵局檢寄法院「肉片信」 葉劉再收恐嚇信
郵局檢寄法院「肉片信」 葉劉再收恐嚇信
過路婦遭貨車倒後鏡撼頭
過路婦遭貨車倒後鏡撼頭
涉淋液劫金器回收店39萬 男女被捕
涉淋液劫金器回收店39萬 男女被捕
反非法收數拘18人 揭集團包攬拆帳經營
反非法收數拘18人 揭集團包攬拆帳經營
囚犯覆核打電話權敗訴 官：監禁必然受限
囚犯覆核打電話權敗訴 官：監禁必然受限
警查酒吧刑毁揭72人違防疫措施 全數票控
警查酒吧刑毁揭72人違防疫措施 全數票控
冒警向5女索裸體片 港鐵職員認11罪
冒警向5女索裸體片 港鐵職員認11罪
性侵案教師認女生16歲時曾性交 一月後分開
性侵案教師認女生16歲時曾性交 一月後分開
梁國雄搶文件案1月重審 將辯行為受特權法保障否
梁國雄搶文件案1月重審 將辯行為受特權法保障否
李小龍展2.0 互動體驗如水哲學
李小龍展2.0 互動體驗如水哲學
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】管牧：陳同佳無出街 髮自己剪 自己身形fit因戒食澱粉質
【Emily】管牧：陳同佳無出街 髮自己剪 自己身形fit因戒食澱粉質
【Emily】選委界候選人論壇 陸頌雄講錯自己number
【Emily】選委界候選人論壇 陸頌雄講錯自己number
【Emily】徐英偉拍片做手語傳譯籲投票
【Emily】徐英偉拍片做手語傳譯籲投票
【Emily】九巴明年換制服 車長著紅黑Polo恤
【Emily】九巴明年換制服 車長著紅黑Polo恤