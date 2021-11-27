6非建制派提政改普選 潘焯鴻倡重新審視政治案

黃成智提特赦在囚民主派

有4名非建制候選人提及推動「普選」，包括工程界黃偉信、新界東南蔡明禧、新界西南劉卓裕及新界東北黃成智，黃成智提出爭取特赦在囚民主派，又稱「暴政、暴力不會成功，鍥而不捨達致目標」。另一新界東北候選人、民主思路黃頴灝提出塑造條件重啟政改，而同為民主思路的九龍東陳進雄則提出爭取重啟政改，並協助社運被捕者重投及連結社會。

新思維兩人政綱：真係想清一色？

新思維兩名參選人，社福界狄志遠及新界西北黃俊瑯沒在簡介填政綱，兩人均提交一幅全藍色、中間有一白點的圖像，上面只寫上「你真係想清一色？」。

馮檢基不提政治主張 集中民生議題

曾多次參選的九龍西馮檢基及九龍中譚香文，未有提及其政治主張，馮檢基集中民生議題，例如推動改革房屋政策等，譚香文則寫上競選口號「不退‧集氣」、「逆境‧ 讓彼此活好」。

其他港島東候選人為梁熙、廖添誠及吳秋北；其他九龍東候選人為鄧家彪、顏汶羽、胡健華及李嘉欣；其他九龍西候選人為鄭泳舜及梁文廣；其他九龍中候選人為李慧琼及楊永杰；其他新界東南候選人為李世榮及林素蔚；其他新界西南候選人為陳恒鑌及陳穎欣；其他新界東北候選人為陳克勤及李梓敬；其他新界西北候選人為周浩鼎及田北辰；其他工程界候選人為盧偉國；其他社福界候選人為朱麗玲及葉湛溪。

（立法會選舉）