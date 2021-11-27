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選委會界別論壇 多人促23條立法

【明報專訊】香港再出發大聯盟昨日為立法會選委會界別舉行選舉論壇，51名候選人分13組就不同題目討論。中電中國區總裁陳紹雄、全國政協委員吳傑莊、華菁會秘書長洪雯和港區人代林順潮的一組被問到《基本法》23條立法應涵蓋什麼內容，和預期遇到的困難和如何克服，陳紹雄和洪雯分別稱要做諮詢，但他們都說錯兩條法律所涵蓋的部分。林順潮則提出針對假新聞要及早做對策，令日後推動23條立法更成功。

《港區國安法》涵蓋的4項類別中，分裂國家和顛覆，在基本法23條有涵蓋；而23條提及「叛國」、「煽動叛亂」、「竊取國家機密」、「外國政治組織或團體在香港進行政治活動」、「香港政治組織或團體與外國政治組織或團體建立聯繫」等5項罪行，港區國安法則未有涵蓋。

陳紹雄倡立法前「拿出草案內容」諮詢

陳紹雄在開場發言時，已提出要盡快做23條立法。他回應相關題目時稱，23條與港區國安法有部分重疊。他錯誤指出「除了叛亂、煽動等（港區國安法）無涵蓋，有其他兩、三個涵蓋」。他稱，香港是國際城市，很多國際人才或與國際聯繫，有不少企業擔心何謂勾結外部勢力，他認為實施23條立法時應「多聽多講」，做廣泛諮詢。

會後被問如何諮詢，陳稱是公眾諮詢，「唔係搞3個月畀點心紙」，應先做宣講，「傾晒啲問題」，有外國商會擔心23條比內地國家安全法更嚴格。他認為，「政府應拎草案內容，問大家有咩睇法，要啟動廣泛諮詢，唔好畀人感覺做show」。至於是否應用「白紙草案」形式立法，他說進入議會會給政府機會交代思路。

洪雯倡向國際做好宣傳

洪雯表示，相信在新一屆政府能落實23條立法，她稱國安法幅蓋4個範疇，錯誤地稱「23條要補充另外3個內容」。她估計本地市民會有些擔心，外國投資者會有疑慮、對吸引外來投資會有影響，而西方勢力會在國際製造輿論壓力，甚至對香港制裁。她認為解決方法是要用各途徑做前期諮詢，並充分聽取國外商會團體意見、用對方能明白的語言解釋國家安全的概念；盡可能利用社交媒體、國際輿論，向國際做好宣傳。

鄧飛倡本地工人優先再考慮外勞

林順潮則稱，現時港區國安法已涵蓋了23條主要兩個方面，未來尚有5個方面要處理。吳傑莊則表示，23條應幅蓋國安法未有的「間諜罪」和泄露國家機密，他相信立法過程會本地有心人或外國勢力抹黑，立法會候選人應向市民解說。

其他組別討論的議題包括通關等。就輸入外勞，候選人刁勝洪稱香港有10多萬工人未有工開，現時是工種錯配；鄧飛建議訂立本地工人優先就業機制，有工無人做才考慮輸入外勞；謝偉俊贊成輸入外勞，因為香港要應付房屋問題；盧維思指出，做好學前兒童照顧，可釋放婦女勞動力，又建議提高最低工資到60元，強調60元只夠買一個飯盒。

選委會界別有51名候選人，名單見立法會選舉網站。

（立法會選舉）

相關字詞﹕立法會選委會 立法會選舉 基本法23條

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