選委候選人簡介不談普選 18人提國家 陳家珮倡內地「民主」模式搬香港

陳家珮：過往追求西方民主 20多年停滯

陳家珮在簡介提出4項倡議，包括完成23條立法及推進「全過程人民民主」等。「全過程人民民主」是內地用語，中國共產黨黨總書記習近平在百年黨慶活動中也提及及倡議。陳家珮回覆本報稱，本港過往傾向追求西方民主制度，但在過去20多年都不成功，民主、民生均停滯不前，認為有需要採取另一種民主模式，即參照內地制度在港實行，以解決市民問題為優先考慮，「民主給不到市民幸福都沒有用」。她認為，港人靈活、與時並進，在實踐新制度的過程自會感受到好壞。律師會理事江玉歡的政綱提到，督促政府盡早完成23條立法，她又提倡引進內地基建科技，提升工程進度及改善質量。

選委會界別有13名國、省、市級政協和3名人大代表。3名人大代表陳曼琪、林順潮和馬逢國在簡介中均提到「國家」，陳曼琪提及會「堅定為國」，為民服務；林順潮和馬逢國同提倡融入國家發展。全國政協委員屠海鳴有多項「國家級」倡議，自言會「當好一國兩制的堅定捍衛者」、「當好市民了解中央惠港政策的熱心促進者」等，又稱會助港企到內地發展、促兩地人民「同向同行」，並為本港「北望神州」謀機遇等。

四成候選人提「青年」 關注向上流動

四成候選人在選舉信息提及「青年」，大致圍繞協助青年向上流動、促進青年人才發展、培育青年人等，其中同為37歲的經民聯陸瀚民和香港青年聯會主席梁毓偉都集中青年議題，前者僅寫上「連結‧共贏，為青年打拼」，梁則提出在教育、職業發展、房策等方面的青年政策倡議。

聖公會教省秘書長管浩鳴的政綱之一是推動社會融和，其中他提倡以包容的心修復社會撕裂，「予年青人更生機會，讓他們得被接納」。嶺南大學協理副校長劉智鵬提倡建構歷史教育平台，培育年輕人正向價值觀；教聯會鄧飛和蘭桂芳集團主席盛智文則分別提出重振愛國教育和致力推行國民教育。

馮煒光手寫信息 促年輕人新疆西藏交流

選委會51名候選人中，有4人以手寫填寫選舉信息，其中投資推廣署前署長盧維思寫上「同心同德，成就香港」，前新聞統籌專員馮煒光則寫上「人生的意義在圓夢」，稱若加入議會將為港人「圓通關夢」、「圓置業夢」及「圓年輕人上流夢」，又主張定期安排年輕人到青海、新疆及西藏交流。

在全部選委會候選人中，只有鳳凰衛視主持人曾瀞漪「交白卷」，沒提供選舉信息，她回覆表示，報名時有很多表格填寫，時間緊張，不清楚有關位置需填什麼，她稱將詢問選舉事務處能否補充。

鳳凰衛視主持「交白卷」：不清楚需填什麼

另外，功能界別飲食界候選人、稻苗學會主席徐汶緯亦沒有提交選舉信息內容，該界別另一候選人為張宇人。

選委會界別候選人名單見立法會選舉網頁。

明報記者

（立法會選舉）