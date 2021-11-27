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范鴻齡再獲委任醫管局主席 稱續挽留人才

【明報專訊】政府昨公布再委任醫管局現任主席范鴻齡、兩名現任成員邱達根及黃永灝，並委任兩名新成員溫文儀及何超蕸，任期兩年，由12月1日起生效。范鴻齡表示，過去兩年充滿挑戰，榮幸可以與醫管局8萬多名專業和充滿熱誠的員工應對新冠肺炎疫情，會繼續探討如何優化不同課題的應對策略，尤其是挽留人手、專科門診輪候時間管理和發展智慧醫院。

范鴻齡由2019年起獲委任為醫管局主席。范鴻齡昨表示，面對人口老齡化及醫護人手不足等挑戰，醫管局大會兩年前成立的持續發展專責小組，重點檢視了與公營醫療持續發展有關的問題，並制訂策略方向，未來會繼續與小組成員探討如何優化不同課題的應對策略，尤其是挽留人手、專科門診輪候時間管理和發展智慧醫院，並確保落實有關建議，令公營醫療服務可持續發展。

林大輝再獲委理大校董會主席

另外，政府亦刊憲，再度委任林大輝為香港理工大學校董會主席，任期3年，明年1月1日起生效，同時理大校董會副主席李國祥、大學司庫及校董會成員方蘊萱亦獲續任3年。

理大校長滕錦光歡迎有關任命，稱林大輝「在大學管治上深具真知灼見，是富有遠見卓識的領導者」，相信在3人及一眾校董會成員帶領下，理大可以繼續發揮教育及科研等獨特優勢，抓緊國家《十四五規劃》和大灣區建設帶來的機遇，為香港和國家教育科技發展作出更大貢獻。

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