港聞

港聞二

荃葵青遊行青年求撤保 官拒絕：唔知幾耐先判

【明報專訊】前年8月荃葵青遊行演變成警民衝突，警方出動水炮車及曾開槍示警，5男2女被控在荃灣楊屋道參與非法集結等6罪。被指以雨傘襲警的25歲男學生，昨於西九龍裁判法院，承認非法集結及襲警兩罪及要求撤銷擔保，惟裁判官香淑嫻稱「我唔知還押幾耐先至有得判喎」，續批准保釋。案件押後明年1月7日再訊，待索取男學生的背景報告，其餘6人屆時亦將答辯。

同案6被告 1人另控襲警

6名被告依次為運輸工人何卓軒（23歲）、女學生符凱晴（23歲）、學生牛致行（21歲）、女教師郭芷晴（21歲）、學生楊俊傑（25歲）、無業張家榮（24歲）和調酒師李㑊橉（28歲），同被控參與非法集結。何卓軒另被控襲警，符凱晴另被控管有雷射裝置及噴漆，牛致行被控管有一塊磚頭。除正就中大暴動案服刑的符凱晴放棄擔保外，其餘被告獲准保釋。

案中第五被告楊俊傑承認案情指，前年8月25日約1萬人參與荃葵青區一個獲警方發不反對通知書的遊行，警方下午接報到場於楊屋道設置防線，其時有約千名示威者，部分向防線投擲磚頭、雞蛋等雜物。警方曾舉黑旗警告，並發射橡膠子彈及催淚彈，示威者並無散去並向防線投擲汽油彈。

警方在傍晚6時半沿楊屋道推進至聯仁街，當時有約500名示威者。督察林泰金在6時45分見楊俊傑試圖用長條狀物件襲擊同僚，於是上前表明身分制止，楊嘗試襲擊林，遭制服及拘捕。媒體片段拍攝到他曾以雨傘襲警。

【案件編號：WKCC 3717/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕西九龍裁判法院 楊屋道 非法集結 荃葵青大遊行 反修例運動

上 / 下一篇新聞

好青年荼毒室哲學書 遭圖書館下架
好青年荼毒室哲學書 遭圖書館下架
卡欄杆重傷 野豬「安樂死」
卡欄杆重傷 野豬「安樂死」
國家隊門票開賣首小時售出九成
國家隊門票開賣首小時售出九成
稱未測試過紅線 難言M+藏品符國安法否 盼港仍開放 希克：實况未明
稱未測試過紅線 難言M+藏品符國安法否 盼港仍開放 希克：實况未明
唐英年勸捐其他收藏 希克：先看今次體驗
唐英年勸捐其他收藏 希克：先看今次體驗
「屯門公園再光復遊行」 19歲男兩年後被控非法集結
「屯門公園再光復遊行」 19歲男兩年後被控非法集結
范鴻齡再獲委任醫管局主席 稱續挽留人才
范鴻齡再獲委任醫管局主席 稱續挽留人才
選委候選人簡介不談普選 18人提國家 陳家珮倡內地「民主」模式搬香港
選委候選人簡介不談普選 18人提國家 陳家珮倡內地「民主」模式搬香港
選委會界別論壇 多人促23條立法
選委會界別論壇 多人促23條立法
6非建制派提政改普選 潘焯鴻倡重新審視政治案
6非建制派提政改普選 潘焯鴻倡重新審視政治案
選舉處模擬演練 投票日3.8萬公務員工作
選舉處模擬演練 投票日3.8萬公務員工作
3工業邨改名「創新園」谷新產業 設5專廈 發展先進製造醫療科技微電子
3工業邨改名「創新園」谷新產業 設5專廈 發展先進製造醫療科技微電子
唐英傑上訴3．22審
唐英傑上訴3．22審
鄒幸彤第8次申保釋被拒
鄒幸彤第8次申保釋被拒
郵局檢寄法院「肉片信」 葉劉再收恐嚇信
郵局檢寄法院「肉片信」 葉劉再收恐嚇信
過路婦遭貨車倒後鏡撼頭
過路婦遭貨車倒後鏡撼頭
涉淋液劫金器回收店39萬 男女被捕
涉淋液劫金器回收店39萬 男女被捕
反非法收數拘18人 揭集團包攬拆帳經營
反非法收數拘18人 揭集團包攬拆帳經營
囚犯覆核打電話權敗訴 官：監禁必然受限
囚犯覆核打電話權敗訴 官：監禁必然受限
警查酒吧刑毁揭72人違防疫措施 全數票控
警查酒吧刑毁揭72人違防疫措施 全數票控
冒警向5女索裸體片 港鐵職員認11罪
冒警向5女索裸體片 港鐵職員認11罪
性侵案教師認女生16歲時曾性交 一月後分開
性侵案教師認女生16歲時曾性交 一月後分開
梁國雄搶文件案1月重審 將辯行為受特權法保障否
梁國雄搶文件案1月重審 將辯行為受特權法保障否
李小龍展2.0 互動體驗如水哲學
李小龍展2.0 互動體驗如水哲學
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】管牧：陳同佳無出街 髮自己剪 自己身形fit因戒食澱粉質
【Emily】管牧：陳同佳無出街 髮自己剪 自己身形fit因戒食澱粉質
【Emily】選委界候選人論壇 陸頌雄講錯自己number
【Emily】選委界候選人論壇 陸頌雄講錯自己number
【Emily】徐英偉拍片做手語傳譯籲投票
【Emily】徐英偉拍片做手語傳譯籲投票
【Emily】九巴明年換制服 車長著紅黑Polo恤
【Emily】九巴明年換制服 車長著紅黑Polo恤