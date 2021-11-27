唐英年勸捐其他收藏 希克：先看今次體驗

不太情願與《新北京》合照 希克：已合照多次

希克在2012年以「部分捐贈，部分收購」形式將1510件作品交給西九，他現時亦擔任M+董事局成員一職，希克說，2012年至今有繼續收藏其他藝術品，被問及會否考慮將其他藏品也捐給西九，還是會考慮內地的博物館，例如內地第一間公立博物館「上海當代藝術館」，希克笑說，唐英年曾數度向他提及：「現在大哥（big brother）已經在這裏，你何不將弟弟（small brother）也帶來香港？他指的是其他藏品。」希克說，將其他藏品帶來M+也合理，但要先看看今次的體驗如何。

希克是在上周離港前，分別接受數間傳媒30分鐘訪問，訪問位置是在熙來攘往的希克展廳前，旁邊是排隊等候入展廳看其藏品的人龍，不時有途人舉機拍攝他。訪問完成後，記者邀請他到展廳內拍照，請他站在《新北京》旁，他顯得不太情願，只行近畫作一點，記者請他再走近一點，他則表示已經和這畫作合照很多次。該作品內地藝術家王興偉創作，畫中以三輪車載着兩隻受傷企鵝，靈感來自1989年六四事件時，北京受傷學生送院的相片。