稱未測試過紅線 難言M+藏品符國安法否 盼港仍開放 希克：實况未明

M+其中一個重要展廳「希克展廳」以瑞士收藏家希克命名，希克早在1970年代已到內地做生意，後又被委任為瑞士駐華大使，在內地期間收集了大量中國當代藝術品，觸及六四事件、文化大革命等議題。M+於2012年開始採購藏品，希克當時以「半賣半送」方式，將約1500件估值共13億元的藏品，以1.77億元交予西九。希克以往在不同訪問都解釋過，一直希望藏品能回到中國土地，但內地對展出藝術品有更多限制，他估計藏品有兩成不能在內地展出。

希克早前親自來港出席M+開幕禮，他離港前接受本報訪問，被問及內地不能展出的兩成藏品，在今日的香港能否被展出，希克說：「我不知道，但我希望香港仍有更多空間，因為根據『十四五規劃』，香港是要成為內地和外界的文化橋樑，所以香港應有更開放的環境，但實際情况是否這樣，我只能說我仍不知道。」

指國安法後開幕展名單沒變

現時希克展廳內正展出逾200件希克藏品，包括涉及六四事件的畫作《新北京》，以及兩件內地異見藝術家艾未未的作品，而在M+開幕前，艾未未的《透視研究》系列遭建制派猛烈批評，最終該系列作品沒出現在開幕展。被問及有沒有藏品因涉違反國安法，或太具爭議而不能展出，希克先說：「所有事你都聽過了（You've heard everything）。」他之後說，他所知的和公眾知道的一樣，自己並沒有一個「特別名單」，而M+開幕展的展品名單早在國安法立法前已開始準備，即使是國安法立法後，實際展出的名單與最初準備的名單相比並沒有改變。

M+開幕展約展出兩成在M+的希克藏品，未有展出的除了《透視研究》，還有攝影師劉香成一系列在六四事件中拍攝的照片，M+於2016年曾將這些照片在太古城一個展覽中展出。希克說，沒計劃展出這些六四照片，因為已經展出過，今次希望展出不同的作品。他又說，不知六四照片在今日能否展出，因國安法很新，亦並非專門為藝術而設，有些模糊（vague），不知如何詮釋，但鑑於沒計劃展出相關照片，團隊亦未曾測試。

稱與其關注審查

不如聚焦展出作品

希克又說，外界關注審查（censorship），亦有很多針對一兩件藏品的爭論，但展廳內還有很多其他重要的展品，希望外界以更合乎比例（proportion）的方式看待展覽，「何不聚焦於在展廳內有展出的作品，而不是展廳內沒展出的作品？」