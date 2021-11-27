卡欄杆重傷 野豬「安樂死」

前晚深夜11時許北角天后廟道95號對開行人路，一頭野豬被發現頸部卡在路邊與山坡邊緣鐵欄，身體受傷，地上有大灘血迹，途人報警。警員及消防員接報到場，野豬不斷掙扎，遂通知漁護署到場協助。

掙扎數小時 後蹄見骨大量失血

至昨凌晨零時，野豬仍未脫困，愛協人員到場協助，由於漁護署人員未能短時間到場，愛協派出獸醫及護士到場，在警員持盾戒備下為野豬注射鎮靜劑。數分鐘後藥力發作，野豬躺地，消防員立即利用油壓唧撬開欄杆救出野豬，愛協人員隨後將野豬運返灣仔總部檢驗傷勢。據獸醫表示，該雌性野豬約1米長、約50公斤重。愛協稱，經檢查後發現野豬後腳傷勢嚴重，肚部位置擦傷，頭部左邊瘀傷，數顆牙齒脫落，口部流血，轉送往嘉道理農場暨植物園作進一步檢查及治理。

嘉道理農場暨植物園回覆稱，該野豬獲救之前已被困街道欄杆數小時，在極度緊張下極力掙扎，令兩隻後蹄嚴重磨損，傷勢均深至見骨，蹄部最少三分之一被磨掉，更包括後蹄甲和趾骨。該野豬在嘗試掙脫期間亦大量失血，送抵該園的野生動物拯救中心時奄奄一息，表現痛苦不堪，情况惡劣。基於動物康復可能極微，在動物福利考慮下，該野豬最終安樂死，以減輕其不必要痛苦。

漁護署稱得悉野豬已轉交嘉道理農場。被問及天后廟道是否野豬黑點，將來會否派員捕捉，署方稱為確保捕捉行動能在安全環境下進行，不會透露滋擾黑點詳細地址，以免影響未來行動。

漁署：10年42宗野豬傷人 本月6宗

另外，漁護署昨晚發稿稱，2011年至昨日共錄得42宗野豬傷人個案，當中86%（36宗）在2018年至今發生，今年已錄得17宗野豬傷人個案，本月佔6宗。該42宗野豬傷人個案共涉及53名傷者，包括8名長者和兩名兒童，其中6人傷勢嚴重需接受手術。署方指出，個案及傷人數字的飈升趨勢明確顯示野豬對市民安全已構成很大威脅，有必要採取果斷行動處理野豬滋擾問題。