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好青年荼毒室哲學書 遭圖書館下架

【明報專訊】公共圖書館自《港區國安法》實施後接連有書籍遭下架，主要涉及政治人物、政治議題及社運（見表），本報發現好青年荼毒室所著《大時代的哲學》亦疑被下架。康文署回覆，當發現有關館藏涉嫌內容可能違反國安法或有關法律的規定，會暫停有關館藏服務，惟無直接回覆共有多少本書涉及國安法遭下架。有學者稱康文署不斷將不同書籍下架，令書本主題愈來愈受限，與政府推廣的廣泛閱讀背道而馳。

好青年荼毒室至截稿前未有回覆。好青年荼毒室聯合創辦人關灝泉接受查詢時被問及作品被下架的回應稱「好突然，未有感受」，需時了解後再回覆。

《大時代的哲學》下架 同系兩書仍可借

本報獲得消息，好青年荼毒室所著《大時代的哲學》被公共圖書館下架，即使已借出的也不准續借。本報昨於圖書館網頁上搜尋，顯示「沒有符合的檢索結果」。該書2020年7月出版，是好青年荼毒室著「好青年哲學讀本」第三部曲，探討這個時代裏「不得不面對的問題」，包括種族、移民、民主等；而圖書館網頁昨顯示，第一部曲的《好青年哲學讀本》及第二部曲《小日常的哲學》仍可供借閱。

康文署：倘館藏涉違法 暫停服務

對於《大時代的哲學》遭下架原因，康文署回覆，公共圖書館館藏須遵守香港法律，當發現有關館藏涉嫌內容可能違反國安法或有關法律規定，會以嚴肅態度處理，暫停有關館藏服務，並與有關部門研究內容是否違法。本報再查詢國安法實施後有多少本書下架、相關評審機制等，署方僅重複上述回覆。康文署7月曾回覆有72項館藏涉嫌內容或違反國安法，暫停有關館藏服務。

圖書館諮詢委員：倘公布名單是複雜化

公共圖書館諮詢委員會委員崔日雄表示，圖書館一向有專職人員定期審視書籍有否違法，他印象中設有上訴機制，亦有時書籍下架經評審後或可重新上架。崔另稱圖書館以往經常有書籍因太舊、過時等不同原因而下架，認為毋須公布下架書籍名單，否則是將事情複雜化。

學者：主題受限 違廣泛閱讀政策

都會大學人文社會科學院助理教授羅樂然認為，現時社會氛圍下，圖書館前線職員或對國安法相當緊張，令公眾更難在圖書館掌握政治及公眾議題，康文署應公布下架書籍名稱及原因。羅稱政府一直推動大眾廣泛閱讀，但康文署不斷將署方認為的「敏感書」下架，書本主題愈發受限，「圖書館只餘下養生、趣味生活等書，與希望社會更多人閱讀是背道而馳，亦不是廣泛閱讀」。

另外，香港自由新聞（Hong Kong Free Press）本周初報道，公共圖書館下架了29部有關六四事件的書籍，包括學運領袖王丹的《王丹獄中回憶錄》和劉曉波的《末日倖存者的獨白》。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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