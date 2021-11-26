【Emily】潘焯鴻話被鬧係狗 郭偉強：失實聲明 會投訴

潘焯鴻同Emily講，噚日事發時原本喺對面街，郭偉强開咪指名道姓鬧佢係「衰狗」、「扮建制」、「黑暴」，於是佢走過去，喺郭隔離派單張，郭嘅女義工不斷用粗口鬧佢。

北角擺街站相遇

潘稱促道歉反被指扮建制

潘焯鴻話，佢每同人講早晨，郭就話佢係「狗吠」，仲要扮狗吠。潘之後走埋去同郭偉强講，話對方嗌咪提及自己個名，按選舉條例，佢冇畀對方用自己個名去宣傳吳秋北。潘焯鴻話有即場叫郭道歉，但對方態度惡劣話佢「扮建制」，而佢就反駁「你阿爺話唔要清一色」。

唔覆本報查詢

郭fb話唔再回應事件

Emily向郭查詢事發經過，佢冇回覆。郭喺fb發表「嚴正聲明」，最後一句話希望大家將注意力放喺選舉同政綱比拼，唔想畀另一候選人借故宣傳，唔會再回應事件。

港島東候選人仲有民建聯梁熙同新民黨廖添誠。郭偉强係勞工界候選人，對手係梁子穎、周小松、李廣宇。