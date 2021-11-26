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2021年11月26日星期五
港聞二
《頭條新聞》部分得直 「驚方訊息」續裁辱警 工會覆核通訊局決定 官：可批評公僕但不能詆譭
官：港台不享言論自由
「國安法下無戲仿諷刺」 學者指裁決無足輕重
陳仲衡黎婉姫任高院法官 陳近日收「肉片信」
林鄭：一國兩制課題以往不算教得好 主講公民科培訓講座 教師：內容官話
稱今屆特首「特別苦」 可統籌部門協作有滿足感
稱一直便利媒體採訪 但要適當監督管理媒體
機場暴動案兩被告上訴 賴雲龍：美國間諜Mark Simon指使
前日遊船河缺席作供 女警稱同日往現場觀察
主教山水庫辦導賞「可摸花崗柱」 下月中成團每月接待千人 下周起預約
嘆配水庫難注經濟價值 測量師會：原汁原味保留已很好
批版權修例欠保障 街頭歌手促政府解畫
競爭法首宗和解 合謀3入信機公司罰558萬
BNO簽證8個月近9萬申請
冒認離世業主吞物業案 兩律師行任交易見證人 兩行涉欺詐交易 律師會介入停業務
搭棚工墮斃一家失依靠 妻痛哭：成日叫佢做足安全
託港公司轉運 變壓器藏毒1.6億
葉劉收何歡喜腐肉信
石籬單位遭縱火 八旬翁不治
新巴座位插針傷女客
153人參選 10人屬工會或前線打工仔 兩基層候選人：房屋是港最大問題
「商二代」梁毓偉：長遠要解決基層向上流
大灣區GBA時政一周：加碼鼓勵建租住房 穗遏新樓變相加價
大灣區GBA時政一周：深圳廣州薪金追京滬 爭90後中堅
灣區手記：與P一席話：帶路不容易 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】潘焯鴻話被鬧係狗 郭偉強：失實聲明 會投訴
【Emily】聖誕小鎮遷西九 唔掃「安心」禁入
【Emily】植潔鈴唔做警察 為民記黨友梁熙助選
【Emily】招募達標1/4 警：有人6個月升督察
【Emily】選舉眾籌首日 張欣宇破10萬譚香文捧蛋
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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《頭條新聞》部分得直 「驚方訊息」續裁辱警 工會覆核通訊局決定 官：可批評公僕但不能詆譭
官：港台不享言論自由
「國安法下無戲仿諷刺」 學者指裁決無足輕重
陳仲衡黎婉姫任高院法官 陳近日收「肉片信」
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稱今屆特首「特別苦」 可統籌部門協作有滿足感
稱一直便利媒體採訪 但要適當監督管理媒體
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