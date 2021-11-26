港聞

港聞二

灣區手記：與P一席話：帶路不容易 ／文：尚東美

【明報專訊】「同佢哋真係溝通唔到，唔係英文問題，係大家做生意睇法嘅問題。」

P是餐職經理，有多年餐飲經驗，也有小注投資茶飲店，她任職的餐廳可說「民間一帶一路合作項目」，賣的是其中一個帶路國家的菜，在廣州甚至香港都不多見；店內唯一廚師來自該帶路國家，老闆也包括該國人。餐廳下一層有個展銷廳，售賣帶路國家土產，如阿根廷牛肉腸、格魯吉亞紅酒等。

生意睇法分歧 溝通唔到

這天到餐廳嘗新，沿扶手電梯上到8樓，兩邊透明閘拉起，僅餘一人可過的窄闊，像過境關閘。到了餐廳，P引領我們到露天座，坐下四顧，我們一枱兩人獨佔偌大平台。點菜後，大概因閒着無聊，P坐下與我們聊天。

「你哋呢支梨釀白蘭地好唔好飲？」原以為問了也是白問。「我無飲過，不過500幾蚊支我覺得唔值。」P坦率得令人替餐廳老闆擔心。

內地餐飲消費復蘇，今年上半年全國餐飲收入2萬多億元，按年增長49%。廣州餐飲行業更長居全國前列，疫情影響下也保持上升趨勢，今年1至5月數據顯示，全市住宿餐飲業零售額同比增長72.8%，遠高於全省以至全國水平，在一線城市排名第一。在興盛路、體育西路等食街，晚飯時間不時可見餐廳外排隊人龍。

異國老闆 水土不服

「這晚除了你們就只有另一枱客，有10人。」P說生意淡靜既因餐廳新開業，乏宣傳，也因中外合作的矛盾。由食材的選用，到包廂用途等，P對異國老闆多有分歧。她說內地飲食業競爭大，必須十分熟悉這裏的人及巿場，「我有信心半年內搞旺呢間餐廳，但要換咗個老闆先」。偶有橫蠻食客，既要光顧，不認識這異國之餘又大力質疑這國菜有何好吃，P也要壓下怒氣解釋。

「這裏以前是開類似大牌檔的，很旺。」從露天座可遠眺珠江，在炎夏也有涼風吹來。菜很淡，P推介了一支紅酒，入口有種人工的甜，還未喝完，P突然小聲說：「喂，我可唔可以攞走你哋個冰桶用，唔好意思，老闆又帶朋友嚟食飯，又話要開紅酒呀。」

文：尚東美

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