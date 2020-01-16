大灣區GBA時政一周：深圳廣州薪金追京滬 爭90後中堅

內地高精尖產業 90後領軍

該調查顯示，在部分「高精尖」領域（即高級、精密、尖端技術產業），90後漸成主力，例如航空航天業，90後人才佔比由2018年33.8%升至今年8月超過45%；人工智能領域，90後人才佔47.7%，晶片領域則達48%；在疫苗領域，2018年90後人才佔30.8%，2021年8月已升至40.7%。

至於跳槽情况，如以95前（1990至94年出生）及95後（1996至99年出生）劃分，前者中高端人才平均跳槽周期為2.61年，後者快近一年，平均跳槽周期為1.69年。

城巿流動方面，70.5%的90後從業以來工作城市不曾改變；其餘29.5%曾跨城市流動的90後中，流動地點佔比最多的前5位都是發生在北京、上海、廣州、深圳4個一線城市之間；最多人由廣州轉到深圳工作，佔1.48%，由深圳到廣州工作的有0.92%，排第三，佔比第二多的是由北京轉到上海工作，有1.42%。

調查又顯示，2021年首8月90後首20個最熱門的求職城市中，上海佔比最高，達9.26%；其次是北京，佔7.89%；深圳、廣州分別以6.68%及5.81%位居第三及第四。

深圳對年輕人吸引力僅次北京

從薪酬來看，作為最熱門的求職地點，上海90後中高端人才的平均招聘年薪為23.61萬元，低於首位北京的25.66萬元。大灣區內地9巿中，有4個打入年薪排名首10位，可見求才若渴。

另外，智聯招聘聯合澤平宏觀發布的《中國城市95後人才吸引力排名：2021》報告顯示，深圳對95後年輕人才的吸引力居全國第二，僅次北京，隨後為上海、廣州、杭州；灣區城巿佛山、珠海、東莞、中山及惠州亦打入前50位，其中佛山位列15，珠海排行18。