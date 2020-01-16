大灣區GBA時政一周：加碼鼓勵建租住房 穗遏新樓變相加價

10月52大中城市新盤樓價跌

統計局發布10月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動，整體延續下跌趨勢，新建商品住宅價格下跌城市為52個，較9月份36城明顯增多，即有超過七成城市一手樓降價；二手樓價格下降城市為64個，較9月多12個，即超過九成城市二手樓降價。

9月推指導價 中介稱交投淡

4個一線城巿之中，廣州二手樓銷售價格按月跌0.6%，超過北京、上海和深圳，3巿按月分別下降0.5%、0.4%和0.2%。有廣州地產中介表示，自9月份推出二手樓指導價後，巿場交投淡靜，願意接受議價的業主多了。一手樓方面，北京和上海銷售價格按月分別升0.6%和0.1%，廣州和深圳分別跌0.3%和0.2%。廣州巿繼續針對一手樓銷售推出措施，新公布《廣州市房屋交易監督管理辦法》，特別提到房地產開發企業及委託的代理銷售企業銷售商品房，價格不得超過銷售價目表價格，不得以裝修費等其他名義變相加價，不得強制購買車位、接受裝修或者接受第三方服務機構提供的按揭等。

廣州亦繼續推動租住房建設，廣州市住房和城鄉建設局和廣州市財政局聯合發布《廣州市發展住房租賃市場獎補實施辦法》，對建設與經營租賃住房提供獎勵。其中，建設普通租賃住房按建築面積每平方米補貼1150元，比去年的750元增加400元；建設集體宿舍型租賃住房，每平方米補貼1200元，同樣比去年增加400元。商業、辦公、工業、酒店用房等非住宅，經批准改造為普通租賃住屋，每平方米補貼500元；改造為集體宿舍型租賃住房每平方米補貼550元。閒置住屋經改良作為租住房，以及為環衛工人、公共交通一線從業人員等城市重要公共服務群體提供租屋（租金須接受政府指導），亦可獲補貼。

16車道雙層高速 獅子洋通道年底前動工

連接東莞及廣州的「超級工程」獅子洋通道年底前動工，工程環境影響報告書近日在東莞市交通運輸局網站公示。獅子洋通道為16車道的雙層高速幹道，投資估算419.86億元，建成後將為粵港澳大灣區提供新的東西向過珠江大通道，其重大工程節點——獅子洋大橋建成後將成為世界最大雙層懸索橋。

獅子洋通道位於珠三角核心地帶，上游距南沙大橋約3.6公里，下游距虎門大橋約8公里，西側對接廣中江高速，東側對接常虎高速，有助完善廣東省高速公路網，促進珠江西岸經濟。主體工程分上下兩層，上層起點廣州南沙大崗鎮，終於東莞虎門鎮，全長35公里；下層工程起於廣州南沙黃閣鎮，終於東莞沙田龍船洲村，全長15公里。

大灣區藥品監管 粵倡加快創新融合

廣東省日前印發《全面加強藥品監管能力建設若干措施》，提出要把大灣區建成全國醫藥產業創新發展示範區，建立粵港澳三地藥品監管信息共享通報、安全風險會商、事件聯合處置、技術互助協作等機制。在加快大灣區藥品監管創新融合發展方面，提出推進藥械監管創新、推動藥品監管綜合改革等，並強調要支持港澳藥品和醫療器械在大灣區符合條件的企業生產；建立大灣區生物醫藥臨牀試驗創新聯盟；推動中成藥質量控制標準研究及藥理毒理研究工作，促進粵港澳三地中成藥上市流通標準對接，以釋放港澳藥械通政策紅利。

首個碳中和社區投運

全國首座「氫能進萬家」智慧能源示範社區項目在佛山南海丹竈鎮丹青苑投運，逐步實現以替代化石能源。針對社區熱、電、氣獨立成網，能源使用效率不高，示範項目把燃料電池熱電聯供設備大規模引入社區，能源利用效率提高到92%、碳排放降低50%，並填補氫能並網聯供在國內建築行業運用的空白。

二期工程將依託周邊工業園區光伏發電，讓所有可再生能源向氫氣管網集結儲能，以實現碳中和社區，讓住戶不用再繳納燃氣費和電費。

南沙獲批設立國家海外人才離岸創新創業基地

廣州南沙開發區（自貿區南沙片區）獲批准設立國家海外人才離岸創新創業基地。南沙開發區人才發展局相關負責人表示，將圍繞該基地建設優質離岸創新生態系統，將基地拓展成為南沙引進海外人才、技術，以及創新創業項目孵化、科技成果轉化的重要平台。基地通過「區內註冊，海內外經營」模式，海外人才既可享受國內政策、廣闊市場，又可繼續享受國外科研生活條件，南沙區內企業也可更加便利對接海外科創資源。同時，海外人才離岸創新創業基地也具備雙向服務功能，即可幫助南沙區內高科技企業開辟海外市場，更好「走出去」。