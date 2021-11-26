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「商二代」梁毓偉：長遠要解決基層向上流

【明報專訊】51名選委會界別候選人中，除兩名基層工人外，也有「商二代」，包括香港青年聯會主席、龍昌投資執行董事梁毓偉，以及家族經營紡織生意的全國政協委員陳仲尼。自言每日去茶餐廳食常餐、不時到街市買餸的梁毓偉受訪時稱，解決任何問題都要政府、社區和商界配合，而解決基層問題的長遠方法是先處理「向上流」問題。

稱忙拜訪選委準備論壇 陳仲尼未受訪

本報邀約陳仲尼以電話受訪講述其對基層問題的看法，他以近日所有時間都用於拜訪選委及準備各種論壇為由，未有答應。

梁毓偉擔任不少青年工作相關公職，包括九龍城區青年活動委員會主席。他說，過去10年不時與年輕人接觸，了解他們的需要，不認為其商界背景有礙他了解基層問題。他認為，要解決住屋等基層問題，長遠先要解決基層年輕人向上流問題，教育需配合社會經濟發展。他說，全部人向同一方向「上流」並不可行，應創造多元化行業。

梁稱全部人「上流」不可行 倡創多元行業

梁舉例，現今年輕人對文化、體育、拍片感興趣，政府亦將成立文化體育及旅遊局，有助推動該行業產業化，亦可再推動相關職業培訓，「希望10年後不再需要同年輕人講：『你唔好踢波，返去讀書啦！』」他認為政府應運用好本港成立知識產權中心等目標，在教育等方面配合，讓年輕人有可見的前景發展。

建議政府增各行業實習名額

推動產業化非一朝一夕，梁說不少選委關注人才培訓問題，商界亦很注重接班，他認為政府短期可在各行業增加實習生名額，不止是短期實習，亦要更多全年實習機會。本身是僱主的他說，推動社會氣氛及僱主多留意年輕人的非學術技能同樣重要。

（立法會選舉）

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