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153人參選 10人屬工會或前線打工仔 兩基層候選人：房屋是港最大問題

【明報專訊】立法會選舉有153名候選人，翻查各人報稱職業，10人在工會工作或是前線打工仔，比例遠低於商界、專業界別等。其中兩名選委會界別候選人是前線工人，分別是註冊電工刁勝洪及九巴車長、工聯會蔡永強，兩人均強調要將基層聲音帶入議會，他們都向本報表示，房屋是現時香港最大問題，其中住過寮屋和臨時房屋的刁勝洪指政府欠決心解決房屋老問題，甚至將問題外判給非牟利機構，「解決市民居住環境是政府責任」。

至於屬「商二代」的選委會界別候選人梁毓偉則認為，要解決基層問題，根源是要解決基層青年「向上流」的問題。

近月多個團體調查顯示劏房平均呎租約40元，較整體私人住宅為高；公屋輪候時間上升至平均5.9年新高。

刁勝洪1987年從內地來港，曾住飛鵝山寮屋數年，其後遷往馬鞍山臨時房屋區，6年後獲派公屋，約2000年購入居住的公屋單位，居住至今。他說房屋是香港老問題，回歸後政府沒決心、沒魄力解決，認為政府不應因經濟周期而改變一些長遠政策，「沒有當家作主為下一代謀福利的心態」。

刁勝洪做電工 曾住臨屋

批過渡屋外判 政府卸責

政府近年大推過渡房屋供輪候公屋者入住，刁勝洪說自己住過的臨時房屋由政府管理，現在的過渡房屋卻「外判」給非牟利機構，認為解決市民居住問題是政府責任，「責任畀咗人，政府要嚟做咩？」他說，過渡房屋單位細，租住年期只有兩年，與公屋輪候時間有落差，期望政府興建7、8層的組合屋作臨時房屋，居住年期可更長。

刁認為在普及教育下，如非修讀專業學科，大學畢業生普遍月薪只有萬多元，養家亦成問題，「打一世工都買唔到樓」，認為香港將有不少基建發展，建議政府提供更多相關職業訓練課程，鼓勵更多年輕人入行。他說不少公司的管理層或老闆都是由基層做起，而年輕人亦不應介意入行做藍領。

蔡永強任九巴車長 住唐樓

稱基層青年難上車 促增建公屋

39歲的蔡永強於2004年理大畢業，現與父母同住祖母早年購入的唐樓單位。他說不少年輕人需父母協助「上車」，但他的父母不是業主，更遑論助他置業，情况與不少基層年輕人相似，一半收入需交租或給家用，難獨力置業。他說，輪候公屋時間往往較公布的更長，有同事申請約8年仍未上樓，認為本港首要處理的問題必定是房屋。他希望政府增加興建公屋，並加快興建程序；至於如何做到，他自言不是專家，冀進入議會與其他專業人士合作商討對策。

蔡現為九巴車長，他說本港交通規劃問題亦很大，如路線重疊、新住宅區交通配套少、塞車等。他說曾駕駛途經啟晴邨的巴士線，該區入伙初期只有兩條巴士線，每班相隔20至30分鐘，居民出入不方便，認為與政府角色被動有關，未能先規劃好交通再建屋。偶爾駕駛過海路線的蔡表示，嚴重塞車亦困擾基層，特別是紅隧塞車，認為必須以三隧分流解決問題。翻查資料，政府前年推出三隧分流方案，遭建制派反對，包括蔡所屬的工聯會。蔡表示，若他進入議會，將堅定支持三隧分流。

選委會界別有51人參選，名單見立法會選舉網頁。

明報記者

（立法會選舉）

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