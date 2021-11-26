搭棚工墮斃一家失依靠 妻痛哭：成日叫佢做足安全

事發昨下午3時許，32歲搭棚工人黃灼強於元朗西菁街23號富達廣場C座6樓一單位外牆安裝「狗臂架」時，失足墮下3樓平台，工友見狀報警，消防到場將事主救下。事主昏迷送屯門醫院救治，經搶救延至5時許不治，警方及勞工處正調查意外原因。勞工處表示十分難過，對家屬致以深切慰問，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」。

獨力養家 早前曾傷手指

死者黃灼強與妻子2018年結婚，二人育有一名兩歲女兒，一家三口及黃的61歲母親居於天水圍天恆邨一個兩房單位，母親身體健康欠佳，甚少工作。妻子持雙程證，無法在港工作，家中靠黃一人獨力支撐。黃日薪1000多元，開足工一個月收入3萬元。其妻表示，丈夫早前工作時弄傷手指停工半年，復工後又遇上奪命意外。「佢做呢份工我都覺得危險，我都成日叫佢安全要做足，但都發生咁嘅意外……」黃妻悲從中來，抱緊女兒哭過不停。黃母說，兒子6歲從內地來港，為養活家人曾做多份工作，包括中港貨車跟車工人、水電工人等，7年前考牌轉任搭棚工人。

工權會：現場未見安全帶防墮裝置

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，意外現場未見有安全帶及防墮裝置，她說，自6月份以來發生3宗涉安裝狗臂架的致命工業意外，導致3名工人死亡，促請勞工處盡快立法，規定搭棚工程必須通知勞工處，待處方事前巡查安全裝置才批准開工。