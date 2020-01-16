港聞

港聞二

競爭法首宗和解 合謀3入信機公司罰558萬

【明報專訊】競爭事務委員會2018年接獲投訴，有3間公司2018年4月至2019年1月間銷售入信機時參與合謀行為，包括協議互不競爭、交換影響的競爭敏感資料，涉違反《競爭條例》第一行為守則，競委會昨入稟競爭事務審裁處申請罰款命令，並發新聞稿稱因相關公司配合競委會調查，已終止相關反競爭行為，最終達成和解，是首宗根據《合作及和解政策》全面解決的案件；另3間業務實體須罰款合共557.9萬元。

申請人為競委會；答辯人為Quadient Technologies Hong Kong Limited（前稱Neopost Hong Kong Limited）、上述的姊妹公司Quadient International Supply Limited(前稱Neopost International Supply Limited），凸版資訊（香港）有限公司及Smartech Business Systems (Hong Kong) Limited）。

用家包括銀行政府部門

入稟狀稱，Neopost是一間專於郵件處理的國際公司，包括製造用以寄放大量郵件入信封的「入信機」，用家包括政府部門、保險公司及銀行等。入信機由其姊妹公司NISL分發給香港分銷商凸版資訊及Smartech銷售。

協定互相交換型號意向價

入稟狀續指出，四方自2018年起協定，兩間分銷商在港銷售入信機時互不競爭，若凸版資訊收到Smartech的顧客報價要求，須報出更高的價格讓Smartech勝出，反之亦然，雙方同時會互相交換入信機的意向價格、型號等換影響競爭的敏感資料，競委會認為行為已構成合謀定價、瓜分市場及圍標，違反《競爭條例》第一行為守則。

【案件編號：CTEA 1/21】

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