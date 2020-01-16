競爭法首宗和解 合謀3入信機公司罰558萬

申請人為競委會；答辯人為Quadient Technologies Hong Kong Limited（前稱Neopost Hong Kong Limited）、上述的姊妹公司Quadient International Supply Limited(前稱Neopost International Supply Limited），凸版資訊（香港）有限公司及Smartech Business Systems (Hong Kong) Limited）。

用家包括銀行政府部門

入稟狀稱，Neopost是一間專於郵件處理的國際公司，包括製造用以寄放大量郵件入信封的「入信機」，用家包括政府部門、保險公司及銀行等。入信機由其姊妹公司NISL分發給香港分銷商凸版資訊及Smartech銷售。

協定互相交換型號意向價

入稟狀續指出，四方自2018年起協定，兩間分銷商在港銷售入信機時互不競爭，若凸版資訊收到Smartech的顧客報價要求，須報出更高的價格讓Smartech勝出，反之亦然，雙方同時會互相交換入信機的意向價格、型號等換影響競爭的敏感資料，競委會認為行為已構成合謀定價、瓜分市場及圍標，違反《競爭條例》第一行為守則。

【案件編號：CTEA 1/21】