批版權修例欠保障 街頭歌手促政府解畫

產權署：翻唱倘牽涉戲仿諷刺 可豁免

黃福來昨接受港台《千禧年代》訪問，被問翻唱歌曲是否不獲豁免，他認為不可這樣說，澄清要視乎該行為目的為何，而政府現建議因「戲仿、諷刺、營造滑稽和模仿、評論時事」等目的使用版權作品都獲豁免。他說，若翻唱歌曲或改詞牽涉這些元素，「其實都落入豁免，不可以籠統地說翻唱歌曲不獲豁免」。

若沒改詞，不牽涉上述獲豁免的元素，純粹自己唱歌並公開發放，黃認為技術上或與別人的私人財產權利有衝突。黃其後被追問，這些人可否翻唱歌曲的主導權是否落在商業機構上，他重申版權是保護私人財產權利，如有人作曲作詞，有經濟價值而獲保護，是大家所接受。

民主黨資訊科技政策發言人冼卓嵐在同一節目說，街頭表演者唱歌有時獲得收入，關注這樣是否被視作侵犯版權，可被版權擁有人控告。他說，街頭表演十分常見，若翻唱歌曲沒任何戲仿元素，不屬豁免範疇，他認為政府需更清楚解說。

獨立歌手Casey有5年的街頭表演經驗，亦會翻唱歌曲上載至社交平台。他說街頭表演唱別人的歌，唱大眾喜歡的歌很平常，「係咪Busking唔可以唱人哋啲歌呢？」他希望政府解釋清楚，亦認為要視乎使用版權作品的行為是否惡意侵權。

歌手：卸責唱片公司 不負責任

對於政府指翻唱歌曲要視乎版權擁有人是否默許，Casey認為對街頭表演者欠保障，帶來很多疑問；又認為政府將追究責任交給唱片公司是不負責任。他說，街頭表演是即興演出，若要事先寫好流程，並徵求唱片公司同意翻唱，整個過程很花時間，「人哋唱片公司都唔會有專人回答問題」。