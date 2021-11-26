港聞

港聞二

嘆配水庫難注經濟價值 測量師會：原汁原味保留已很好

【明報專訊】水務署下月中起舉辦前深水埗配水庫導賞團，曾任古諮會委員的測量師學會前會長黃比認為，活化及向公眾開放前最重要是鞏固結構，認為有商業元素是好，但其地庫結構及位置或難加入，「原汁原味保留到已很好」。

學會本月中頒發「優秀發展及保育大獎」，冀推廣可持續發展及保育概念，不少獲獎的活化歷史建築都加入商業元素，包括618上海街、南豐紗廠。黃比出任該獎項評審團召集人，被問到主教山配水庫可如何活化，他說，公眾有共識加以保育，但配水庫位處地庫，工程團隊需考慮承載力、光線、通風等，開放需有限度。

學會產業測量組副主席林增榮認為，主教山配水庫作為歷史古蹟當然要保留，但需思考如何「注入新的生命、經濟價值」，政府要起帶頭作用，邀請不同業界及專業人士思考，而非發掘到文物後「好好地修復咗佢，畀人參觀，咁就完咗」。

倡簡化土地改劃程序

林認為，中環街市是成功案例，能提升歷史建築的經濟活力。至於主教山配水庫可否納入「活化歷史建築伙伴計劃」，他稱計劃原意是好，可鼓勵發展商或其他機構改造歷史建築，但政府應考慮簡化更改土地用途等程序。

稱何東花園被拆後社會意識增

被問到如何避免有價值歷史建築被拆卸，黃比認為，自何東花園被拆後社會變得更有意識，古諮會亦有法定機制審視歷史建築評級，過程中會討論公眾、不同專家的意見及歷史背景，要由三級歷史建築提升至一級「絕不簡單」，「唔係社會人士鍾意就係」。

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