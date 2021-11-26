主教山水庫辦導賞「可摸花崗柱」 下月中成團每月接待千人 下周起預約

參加者毋須打針但須掃安心

導賞團暫定下月15日開始，至2022年6月14日，每團12人及兩名職員導賞，全程約90分鐘，包括由巴域街來回配水庫，參加者毋須接種新冠疫苗但須用安心出行。除公眾假期，水務署每日都安排導賞團，預計每月開放予約1000人，下午部分時段會預留予團體參觀。

鍾永基提醒，由於路程有不少梯級，加上山路較傾斜，市民考慮參加前要留意身體狀况；而因目前只有梯級登上配水庫，未必適合部分殘疾人士，但市民也可透過水務署早前推出的虛擬導覽「遊覽」配水庫。

山路斜梯級多 參加前需考慮

鍾永基說，配水庫雖設有平台，但僅作參觀路線及遮蓋電線等設施，「如想行出平台之外，想行近啲睇條柱，絕對係無問題」，被問到可否觸摸花崗石柱，他說「摸下應唔會爛」，相信市民並非有「一指神功」，認為無問題，但要尊重歷史。

水務署高級工程師黄曦諾表示，該署已為配水庫做加固工程，包括支撐配水庫頂部有潛在鬆脫危機的混凝土天花、磚拱及有潛在危險的結構部分；另安裝臨時排水泵疏導雨水，加設玻璃天窗以保護配水庫外露部分，可遮風擋雨；安裝閉路電視及圍欄；以及加設通風和照明設施、加高地台通道等。

黃又稱，導賞團將介紹配水庫的建築特色，包括混凝土拱形天花、以歐式砌法砌成的仿羅馬紅磚拱券及以花崗石砌成的石柱等。另外，署方稱古蹟辦有為加固工程提供意見，加建天窗等設施與配水庫分割，不影響配水庫結構。

長遠保育未定 料可完全復修

水務署決定短期內有限度開放配水庫，鍾永基說，配水庫長遠保育未有定案，當局持開放態度，水務署會在每團導賞團向參加者派問卷，收集公眾對配水庫未來發展的意見。他又稱署方評估配水庫情况，當中約10%被清拆，包括4條石柱，但清拆的建築物料仍完整放在配水庫，其他地方大部分結構完好，相信將來完全復修是可行。

港大建築文物保護課程學部助理教授余家聲表示，配水庫復修技術上可行，難度不大，但配水庫早前拆卸時並非有計劃復修，相信未為每條石柱標記位置，日後若決定復修還原原貌不難，但未必做到「位置百分百一樣」。

學者倡勿改動太多 免損原貌

對於配水庫日後保育方案，余家聲希望不要改動太多，以免影響原來面貌，而配水庫被拆卸的上蓋現時變成進入配水庫的入口，日後仍可保留；配水庫內的花崗石柱則可復修。

至於同被列為一級歷史建築的半山雅賓利食水配水庫、山頂食水配水庫、歌賦山食水庫，鍾永基稱雖然歷史悠久但仍在運作，不宜開放給市民，故暫不安排導賞團，不過署方會於維修保養期間把內裏拍攝的照片放在網上，供公眾觀賞建築特色。