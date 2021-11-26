港聞

港聞二

主教山水庫辦導賞「可摸花崗柱」 下月中成團每月接待千人 下周起預約

【明報專訊】前深水埗主教山配水庫（俗稱主教山配水庫）今年6月被古諮會確認為一級歷史建築，水務署斥資2000萬元的臨時加固及整理工程已完成，下月中至明年6月中舉辦免費導賞團，每月接待約1000人，下月1日起接受網上預約。水務署助理署長鍾永基表示，市民可在配水庫內自由走動，近看甚至觸摸以本地花崗石砌成的石柱。有學者認為該配水庫長遠保育不宜改動太多以免影響原貌。

參加者毋須打針但須掃安心

導賞團暫定下月15日開始，至2022年6月14日，每團12人及兩名職員導賞，全程約90分鐘，包括由巴域街來回配水庫，參加者毋須接種新冠疫苗但須用安心出行。除公眾假期，水務署每日都安排導賞團，預計每月開放予約1000人，下午部分時段會預留予團體參觀。

鍾永基提醒，由於路程有不少梯級，加上山路較傾斜，市民考慮參加前要留意身體狀况；而因目前只有梯級登上配水庫，未必適合部分殘疾人士，但市民也可透過水務署早前推出的虛擬導覽「遊覽」配水庫。

山路斜梯級多 參加前需考慮

鍾永基說，配水庫雖設有平台，但僅作參觀路線及遮蓋電線等設施，「如想行出平台之外，想行近啲睇條柱，絕對係無問題」，被問到可否觸摸花崗石柱，他說「摸下應唔會爛」，相信市民並非有「一指神功」，認為無問題，但要尊重歷史。

水務署高級工程師黄曦諾表示，該署已為配水庫做加固工程，包括支撐配水庫頂部有潛在鬆脫危機的混凝土天花、磚拱及有潛在危險的結構部分；另安裝臨時排水泵疏導雨水，加設玻璃天窗以保護配水庫外露部分，可遮風擋雨；安裝閉路電視及圍欄；以及加設通風和照明設施、加高地台通道等。

黃又稱，導賞團將介紹配水庫的建築特色，包括混凝土拱形天花、以歐式砌法砌成的仿羅馬紅磚拱券及以花崗石砌成的石柱等。另外，署方稱古蹟辦有為加固工程提供意見，加建天窗等設施與配水庫分割，不影響配水庫結構。

長遠保育未定 料可完全復修

水務署決定短期內有限度開放配水庫，鍾永基說，配水庫長遠保育未有定案，當局持開放態度，水務署會在每團導賞團向參加者派問卷，收集公眾對配水庫未來發展的意見。他又稱署方評估配水庫情况，當中約10%被清拆，包括4條石柱，但清拆的建築物料仍完整放在配水庫，其他地方大部分結構完好，相信將來完全復修是可行。

港大建築文物保護課程學部助理教授余家聲表示，配水庫復修技術上可行，難度不大，但配水庫早前拆卸時並非有計劃復修，相信未為每條石柱標記位置，日後若決定復修還原原貌不難，但未必做到「位置百分百一樣」。

學者倡勿改動太多 免損原貌

對於配水庫日後保育方案，余家聲希望不要改動太多，以免影響原來面貌，而配水庫被拆卸的上蓋現時變成進入配水庫的入口，日後仍可保留；配水庫內的花崗石柱則可復修。

至於同被列為一級歷史建築的半山雅賓利食水配水庫、山頂食水配水庫、歌賦山食水庫，鍾永基稱雖然歷史悠久但仍在運作，不宜開放給市民，故暫不安排導賞團，不過署方會於維修保養期間把內裏拍攝的照片放在網上，供公眾觀賞建築特色。

上 / 下一篇新聞

《頭條新聞》部分得直 「驚方訊息」續裁辱警 工會覆核通訊局決定 官：可批評公僕但不能詆譭
《頭條新聞》部分得直 「驚方訊息」續裁辱警 工會覆核通訊局決定 官：可批評公僕但不能詆譭
官：港台不享言論自由
官：港台不享言論自由
「國安法下無戲仿諷刺」 學者指裁決無足輕重
「國安法下無戲仿諷刺」 學者指裁決無足輕重
陳仲衡黎婉姫任高院法官 陳近日收「肉片信」
陳仲衡黎婉姫任高院法官 陳近日收「肉片信」
林鄭：一國兩制課題以往不算教得好 主講公民科培訓講座 教師：內容官話
林鄭：一國兩制課題以往不算教得好 主講公民科培訓講座 教師：內容官話
稱今屆特首「特別苦」 可統籌部門協作有滿足感
稱今屆特首「特別苦」 可統籌部門協作有滿足感
稱一直便利媒體採訪 但要適當監督管理媒體
稱一直便利媒體採訪 但要適當監督管理媒體
機場暴動案兩被告上訴 賴雲龍：美國間諜Mark Simon指使
機場暴動案兩被告上訴 賴雲龍：美國間諜Mark Simon指使
前日遊船河缺席作供 女警稱同日往現場觀察
前日遊船河缺席作供 女警稱同日往現場觀察
嘆配水庫難注經濟價值 測量師會：原汁原味保留已很好
嘆配水庫難注經濟價值 測量師會：原汁原味保留已很好
批版權修例欠保障 街頭歌手促政府解畫
批版權修例欠保障 街頭歌手促政府解畫
競爭法首宗和解 合謀3入信機公司罰558萬
競爭法首宗和解 合謀3入信機公司罰558萬
BNO簽證8個月近9萬申請
BNO簽證8個月近9萬申請
冒認離世業主吞物業案 兩律師行任交易見證人 兩行涉欺詐交易 律師會介入停業務
冒認離世業主吞物業案 兩律師行任交易見證人 兩行涉欺詐交易 律師會介入停業務
搭棚工墮斃一家失依靠 妻痛哭：成日叫佢做足安全
搭棚工墮斃一家失依靠 妻痛哭：成日叫佢做足安全
託港公司轉運 變壓器藏毒1.6億
託港公司轉運 變壓器藏毒1.6億
葉劉收何歡喜腐肉信
葉劉收何歡喜腐肉信
石籬單位遭縱火 八旬翁不治
石籬單位遭縱火 八旬翁不治
新巴座位插針傷女客
新巴座位插針傷女客
153人參選 10人屬工會或前線打工仔 兩基層候選人：房屋是港最大問題
153人參選 10人屬工會或前線打工仔 兩基層候選人：房屋是港最大問題
「商二代」梁毓偉：長遠要解決基層向上流
「商二代」梁毓偉：長遠要解決基層向上流
大灣區GBA時政一周：加碼鼓勵建租住房 穗遏新樓變相加價
大灣區GBA時政一周：加碼鼓勵建租住房 穗遏新樓變相加價
大灣區GBA時政一周：深圳廣州薪金追京滬 爭90後中堅
大灣區GBA時政一周：深圳廣州薪金追京滬 爭90後中堅
灣區手記：與P一席話：帶路不容易 ／文：尚東美
灣區手記：與P一席話：帶路不容易 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】潘焯鴻話被鬧係狗 郭偉強：失實聲明 會投訴
【Emily】潘焯鴻話被鬧係狗 郭偉強：失實聲明 會投訴
【Emily】聖誕小鎮遷西九 唔掃「安心」禁入
【Emily】聖誕小鎮遷西九 唔掃「安心」禁入
【Emily】植潔鈴唔做警察 為民記黨友梁熙助選
【Emily】植潔鈴唔做警察 為民記黨友梁熙助選
【Emily】招募達標1/4 警：有人6個月升督察
【Emily】招募達標1/4 警：有人6個月升督察
【Emily】選舉眾籌首日 張欣宇破10萬譚香文捧蛋
【Emily】選舉眾籌首日 張欣宇破10萬譚香文捧蛋