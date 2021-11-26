港聞

港聞二

前日遊船河缺席作供 女警稱同日往現場觀察

【明報專訊】前年12月1日有網民發起九龍區「毋忘初心大遊行」，入夜後旺角爆發警民衝突。3男1女被控非法集結，案件於九龍城裁判法院續訊。前日休假「遊船河」的高級女督察鄭婉文昨供稱，指前日曾「親身去現場做觀察」，評估當時防線與群眾的距離；警方在給予警告後1分鐘包抄群眾，她不認同未給予足夠時間離開，反問「要畀幾多時間呢？」

警告後1分鐘包抄群眾 「要畀幾多時間？」

3名男被告陳昭宇（29歲）、李國瑋（19歲）、廖煒健（25歲），否認於前年12月1日，在旺角彌敦道近豉油街交界參與非法集結，第四被告鄭穎姿（21歲）承認同日同地與3人非法集結，另一項管有攻擊性武器罪則獲撤銷。

高級督察鄭婉文在案件開審時「book咗船期去旅行」，她昨到庭供稱，當晚10時到場見案發現場有人聚集並高呼「黑警死全家」等口號，聲浪「此起彼落」，形容群眾有「共同目的」。鄭又指，警方掃蕩及勸喻群眾離開逾一小時，仍有約百人在豉油街與彌敦道交界的行人路上停留，鄭稱其小隊在11時25分於山東街設防線，與群眾相距80至100米。辯方質疑上述距離在Google地圖上逾100米，鄭稱她「昨天親身去現場做觀察」，認為自己的評估準確。

她續稱，小隊在11時27及29分兩次舉藍旗警告，她亦以擴音器呼籲群眾離開，但群眾未有散去，並有雷射光束照向防線。11時30分，她按警司指示向豉油街方向推進，與同僚包抄群眾並截查，其後拘捕攜可疑物品或無合理辯解身處上址的人。

認包圍目的：又會驅散又會拘捕

辯方質疑，警方沒有足夠時間予群眾散去，鄭不同意，稱警方由10時抵達現場，「已經係武力嘅展示」，勸籲群眾散去逾1小時，反問「幾時先係一個合適、可以走嘅時候呢？」

辯方再追問，1分鐘能否供100人離開，鄭表示當時沒指明群眾不能離開，「要走我都無辦法」，惟在辯方盤問下，她澄清包圍的目的並非讓群眾四散，「又會驅散又會拘捕」。案件今續。

【案件編號：KCCC 1575/21】

（反修例風暴）

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