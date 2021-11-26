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港聞二

機場暴動案兩被告上訴 賴雲龍：美國間諜Mark Simon指使

【明報專訊】前年8．13機場示威，受僱於《環球時報》的內地男子付國豪遭綑綁，「佔旺女村長」畢慧芬及青年賴雲龍被控暴動等罪判囚。兩人不服上訴，案件昨於上訴庭審理。患有自閉症的賴雲龍一度大叫，表示機場事件為「美國間諜Mark Simon指使我同策劃」。

Mark Simon：不識賴雲龍

壹傳媒創辦人黎智英的私人助理Mark Simon透過Twitter表示，他不認識賴雲龍，相信對方出於害怕才這樣說，認為中共不會獎勵投降者。

上訴人為兼職侍應賴雲龍（20歲）及報稱無業的畢慧芬（25歲）。兩人同被裁定暴動及襲擊致造成身體傷害罪成，賴雲龍開審前承認各一項普通襲擊及阻礙公職人員罪，畢慧芬另被裁定一項非法禁錮罪成。賴判囚5年3個月，畢則判囚4年3個月。

賴開庭前撤回 畢慧芬上訴失敗

賴雲龍原就定罪提出上訴，但昨早甫開庭時撤回。聆訊期間，他向法官潘敏琦表示有重大事項要稟報，稱「2019年反政府動亂同機場事件，都係美國間諜Mark Simon指使我同策劃」。潘官隨即打斷他，稱與案件無關。散庭前，賴雲龍再次大叫「係美國Mark Simon一手一腳策劃，付國豪唔係間諜，我向14億中國人道歉」，隨即被懲教人員帶走。

至於患輕度智障的畢慧芬沒有律師代表，就定罪及判刑上訴親自陳辭。她承認為了發泄情緒，故用索帶禁錮付國豪，「我承認我在場，而且好多人慫恿我做非法行為」，但不肯定現場是否發生暴動。她說對犯案後悔，要讓年紀老邁的雙親常常擔心，「我睇完片段都想喊，早知今日又何必當初呢？」

控方則指，現場片段顯示賴雲龍和畢慧芬曾參與暴動，賴雲龍有份包圍付國豪，甚至上前阻礙救護員救治付國豪；畢慧芬則在人群最前方，將付國豪從行李車拉出來。潘官聽畢雙方陳辭後，下令駁回畢慧芬的上訴，賴雲龍及畢慧芬均須繼續服刑。

【案件編號：CACC11/21】

（反修例風暴）

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