港聞

港聞二

稱一直便利媒體採訪 但要適當監督管理媒體

【明報專訊】特首林鄭月娥昨在「2021中國網絡媒體論壇」致辭，提到《基本法》保障香港享有新聞自由，政府一直便利新聞媒體採訪，她上任後開放讓網媒採訪政府活動及出席記者會，但亦要適當地監督和管理媒體，防範媒體或網絡被操縱而造成對社會的危害。記協主席陳朗昇表示，政府不能不提《港區國安法》對傳媒的影響，如《蘋果日報》高層被捕，律政司指控是否與他們的文章、日常工作有關，並希望政府不要用「假消息來收緊傳媒關係」，因有時「假新聞」的指控，分辨不到責任誰屬。

稱網絡假消息煽動學生違法

林太稱，近年網絡媒體競爭激烈，不同媒體以不同方式爭取觀眾和讀者的流量；而在政治形勢複雜的香港，有人利用網絡達至政治目的，兩年前「黑暴」亂港，部分原因是網絡上充斥由一些別有用心的人刻意散布的虛假消息，煽動特別是年輕學生的大量人士，走上違法的歪路，甚至為國家安全帶來風險。

林太稱，香港媒體生態蓬勃，現在政府新聞處的新聞發布系統上有200多家本地、內地和海外傳媒機構，包括網上媒體登記，數字持續增加。她又提到，政府正提升發放信息的效率、會更注重政府資訊的傳達性。

記協主席指無視記者受暴力對待

陳朗昇表示，林太任內網媒可登記採訪政府活動，但網媒不在政府「聯合採訪」名單內，認為新聞處可做得更多。他提到很多外國記者不能續簽證，近日《經濟學人》駐港記者的工作簽證被拒續簽，令人質疑記者成功取簽證與否，與其報道有否關係。

陳稱，2019年至今，不少記者受到警方不合理或暴力對待，法庭已指相關投訴機制不合理，但政府完全無視。他強調，記者能否安全做採訪，非常影響新聞自由，「官員想用上述數字說明（香港有新聞自由），未免太表面」。

上 / 下一篇新聞

《頭條新聞》部分得直 「驚方訊息」續裁辱警 工會覆核通訊局決定 官：可批評公僕但不能詆譭
《頭條新聞》部分得直 「驚方訊息」續裁辱警 工會覆核通訊局決定 官：可批評公僕但不能詆譭
官：港台不享言論自由
官：港台不享言論自由
「國安法下無戲仿諷刺」 學者指裁決無足輕重
「國安法下無戲仿諷刺」 學者指裁決無足輕重
陳仲衡黎婉姫任高院法官 陳近日收「肉片信」
陳仲衡黎婉姫任高院法官 陳近日收「肉片信」
林鄭：一國兩制課題以往不算教得好 主講公民科培訓講座 教師：內容官話
林鄭：一國兩制課題以往不算教得好 主講公民科培訓講座 教師：內容官話
稱今屆特首「特別苦」 可統籌部門協作有滿足感
稱今屆特首「特別苦」 可統籌部門協作有滿足感
機場暴動案兩被告上訴 賴雲龍：美國間諜Mark Simon指使
機場暴動案兩被告上訴 賴雲龍：美國間諜Mark Simon指使
前日遊船河缺席作供 女警稱同日往現場觀察
前日遊船河缺席作供 女警稱同日往現場觀察
主教山水庫辦導賞「可摸花崗柱」 下月中成團每月接待千人 下周起預約
主教山水庫辦導賞「可摸花崗柱」 下月中成團每月接待千人 下周起預約
嘆配水庫難注經濟價值 測量師會：原汁原味保留已很好
嘆配水庫難注經濟價值 測量師會：原汁原味保留已很好
批版權修例欠保障 街頭歌手促政府解畫
批版權修例欠保障 街頭歌手促政府解畫
競爭法首宗和解 合謀3入信機公司罰558萬
競爭法首宗和解 合謀3入信機公司罰558萬
BNO簽證8個月近9萬申請
BNO簽證8個月近9萬申請
冒認離世業主吞物業案 兩律師行任交易見證人 兩行涉欺詐交易 律師會介入停業務
冒認離世業主吞物業案 兩律師行任交易見證人 兩行涉欺詐交易 律師會介入停業務
搭棚工墮斃一家失依靠 妻痛哭：成日叫佢做足安全
搭棚工墮斃一家失依靠 妻痛哭：成日叫佢做足安全
託港公司轉運 變壓器藏毒1.6億
託港公司轉運 變壓器藏毒1.6億
葉劉收何歡喜腐肉信
葉劉收何歡喜腐肉信
石籬單位遭縱火 八旬翁不治
石籬單位遭縱火 八旬翁不治
新巴座位插針傷女客
新巴座位插針傷女客
153人參選 10人屬工會或前線打工仔 兩基層候選人：房屋是港最大問題
153人參選 10人屬工會或前線打工仔 兩基層候選人：房屋是港最大問題
「商二代」梁毓偉：長遠要解決基層向上流
「商二代」梁毓偉：長遠要解決基層向上流
大灣區GBA時政一周：加碼鼓勵建租住房 穗遏新樓變相加價
大灣區GBA時政一周：加碼鼓勵建租住房 穗遏新樓變相加價
大灣區GBA時政一周：深圳廣州薪金追京滬 爭90後中堅
大灣區GBA時政一周：深圳廣州薪金追京滬 爭90後中堅
灣區手記：與P一席話：帶路不容易 ／文：尚東美
灣區手記：與P一席話：帶路不容易 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】潘焯鴻話被鬧係狗 郭偉強：失實聲明 會投訴
【Emily】潘焯鴻話被鬧係狗 郭偉強：失實聲明 會投訴
【Emily】聖誕小鎮遷西九 唔掃「安心」禁入
【Emily】聖誕小鎮遷西九 唔掃「安心」禁入
【Emily】植潔鈴唔做警察 為民記黨友梁熙助選
【Emily】植潔鈴唔做警察 為民記黨友梁熙助選
【Emily】招募達標1/4 警：有人6個月升督察
【Emily】招募達標1/4 警：有人6個月升督察
【Emily】選舉眾籌首日 張欣宇破10萬譚香文捧蛋
【Emily】選舉眾籌首日 張欣宇破10萬譚香文捧蛋