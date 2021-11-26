稱一直便利媒體採訪 但要適當監督管理媒體

稱網絡假消息煽動學生違法

林太稱，近年網絡媒體競爭激烈，不同媒體以不同方式爭取觀眾和讀者的流量；而在政治形勢複雜的香港，有人利用網絡達至政治目的，兩年前「黑暴」亂港，部分原因是網絡上充斥由一些別有用心的人刻意散布的虛假消息，煽動特別是年輕學生的大量人士，走上違法的歪路，甚至為國家安全帶來風險。

林太稱，香港媒體生態蓬勃，現在政府新聞處的新聞發布系統上有200多家本地、內地和海外傳媒機構，包括網上媒體登記，數字持續增加。她又提到，政府正提升發放信息的效率、會更注重政府資訊的傳達性。

記協主席指無視記者受暴力對待

陳朗昇表示，林太任內網媒可登記採訪政府活動，但網媒不在政府「聯合採訪」名單內，認為新聞處可做得更多。他提到很多外國記者不能續簽證，近日《經濟學人》駐港記者的工作簽證被拒續簽，令人質疑記者成功取簽證與否，與其報道有否關係。

陳稱，2019年至今，不少記者受到警方不合理或暴力對待，法庭已指相關投訴機制不合理，但政府完全無視。他強調，記者能否安全做採訪，非常影響新聞自由，「官員想用上述數字說明（香港有新聞自由），未免太表面」。