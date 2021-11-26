稱今屆特首「特別苦」 可統籌部門協作有滿足感

【明報專訊】特首林鄭月娥昨日為公民與社會發展科教師主講培訓，並回應4條教師問題（見表），其中一題問她出任特首期間的滿足感及辛苦。林太回應稱，覺得今屆特首「好似特別苦」，但能為不同機構解決問題，並可統籌、甚至號召數個部門一同協作，為她帶來很大滿足感。她又稱，假若她現在只是局長，落實政策時可能要求人，請求不同部門合作，「我估教育局長都要求㗎」。
教育局：約1000人網上參與
以往教育局舉辦的公民科網上培訓僅參與教師獲得直播連結，但林太昨主講的培訓除實體舉辦，亦在電視及網上公開直播。教育局昨回覆稱，昨約1000人在網上參加培訓，局方亦邀請約100名相關委員會成員、辦學團體，以及官校校長和教師到場參與。
重提「黑暴」期間焦慮 怕有人命傷亡
昨日兩名教師在現場具名向林太發問，包括福建中學（小西灣）助理校長李偉雄。他問林太任特首期間，有否處理一件事後同時感辛苦及滿足。林太稱，在「黑暴」期間她非常焦慮，擔心不知將發生何事，亦怕有人命傷亡。不過她說任特首亦感開心，提到今年暑假到訪8間資助大學，其中教育大學向她提出學生現時若參加體育活動，需坐巴士到白石角運動中心。
她說，及後考慮到科學園一帶居民人數漸多，他們希望在附近增建鐵路站，故在今年《施政報告》提出邀請港鐵公司研究重置教大運動中心，並在原址興建鐵路站，她形容有關建議是「多贏」方案。
官員被指離地 認同部分批評
對於有人斥官員「離地」，她認為當中部分批評是對的。林太稱鼓勵官員多與市民及機構接觸，了解問題的癥結，並協助解決。