稱今屆特首「特別苦」 可統籌部門協作有滿足感

教育局：約1000人網上參與

以往教育局舉辦的公民科網上培訓僅參與教師獲得直播連結，但林太昨主講的培訓除實體舉辦，亦在電視及網上公開直播。教育局昨回覆稱，昨約1000人在網上參加培訓，局方亦邀請約100名相關委員會成員、辦學團體，以及官校校長和教師到場參與。

重提「黑暴」期間焦慮 怕有人命傷亡

昨日兩名教師在現場具名向林太發問，包括福建中學（小西灣）助理校長李偉雄。他問林太任特首期間，有否處理一件事後同時感辛苦及滿足。林太稱，在「黑暴」期間她非常焦慮，擔心不知將發生何事，亦怕有人命傷亡。不過她說任特首亦感開心，提到今年暑假到訪8間資助大學，其中教育大學向她提出學生現時若參加體育活動，需坐巴士到白石角運動中心。

她說，及後考慮到科學園一帶居民人數漸多，他們希望在附近增建鐵路站，故在今年《施政報告》提出邀請港鐵公司研究重置教大運動中心，並在原址興建鐵路站，她形容有關建議是「多贏」方案。

官員被指離地 認同部分批評

對於有人斥官員「離地」，她認為當中部分批評是對的。林太稱鼓勵官員多與市民及機構接觸，了解問題的癥結，並協助解決。