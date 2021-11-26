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港聞二

林鄭：一國兩制課題以往不算教得好 主講公民科培訓講座 教師：內容官話

【明報專訊】取代高中通識科的公民與社會發展科（公民科）推行近3個月，特首林鄭月娥昨首為該科教師主講培訓講座。她說以往政府及教育界在一國兩制課題「不算教得好」，致有人誤解原則問題；又多次引述現任或前任國家領導人言論，稱中央訂立《港區國安法》及修改本港選舉制度符合一國兩制精神，兩大舉措合憲合法。有公民科教師認為，林太主講內容「好官話」，「指導教育界應該如何做」。他說日後或直接採用林太演辭作教材，以保教學內容不出錯。

主題特首憲制地位 引愛國者主體論

過去數月教育局為教師舉辦多場公民科培訓，由學者、局方官員等主講，特首當講者則屬首次。昨日培訓主題為行政長官的憲制地位，林太談及特區憲制秩序、行政長官職能、本港政治體制等。林太引述已故中共領導人鄧小平在1980年代的兩番言論，分別稱要由愛國者為主體的港人治理香港，愛國者標準包括尊重民族、誠心誠意擁護祖國恢復行使對港主權等；又稱以為香港事情中央一點都不用管的想法不實際。林太稱，訂立國安法及修改選舉制度完全符合一國兩制原則，上述舉措均是中央「出於對香港的關心」。

2014年中央政府就本港實踐一國兩制發表白皮書，表明對港擁有全面管治權。林太提到，當年有「非建制、相當反對中央的人士」質疑中央政府為何有相關權力，她認為此反映「特區政府以至教育界教一國兩制關係時亦不算教得好」，令部分人在原則問題上有誤解。

稱特首非普選不是「中央欠了我們」

林太亦提及，有人認為行政長官不是一人一票選出，「就是中央欠了我們，應盡快還我們行政長官選舉，這概念又是錯的」，她續稱「如果大家記得97年前首長是誰人？是由英國政府派來的總督，有沒有選舉？有沒有諮詢？有沒有問過香港人？」她強調推行公民科「很重要，真的很重要」，須讓學生在該科掌握近代國家發展、本港在一國兩制下情况以及國際形勢。

指林鄭強調一國大於兩制

教師：感覺日後教授要「大聲啲」

有公民科教師認為，林太昨日強調本港政治體制是行政主導，以及一國大於兩制，予他感覺日後教授相關課題時要「大聲啲、清楚啲」。該教師本身亦任教通識科，他說以往政府沒有向學校發指引，說明在一國兩制課題要教授多深入，亦無在課程提出行政長官屬「雙首長」等概念。他認為當局現提出新概念，再斥以往教學有不足並不公道。他又說，通識科課程有內容提及一國兩制，但非以獨立章節教授，現時公民科則將《基本法》條文「逐條拆出來講」，本身兩科課程設計不一，若將兩者同時比較並不公平。

創知中學昨安排毋須上課的教師在校內觀看培訓的網上直播，校長黃晶榕說，參與的教師主要是公民科、歷史科等人文學科教師，該校以往亦曾安排教師一同觀看教育局有關國安教育的網上培訓。他稱，今次特首主講培訓有帶頭作用，冀教育局長、副局長及首長級官員多接觸前線教師，例如在國民教育事宜除了向學校發通告，亦要多親自向學校解釋如何落實相關措施。

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