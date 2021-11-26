陳仲衡黎婉姫任高院法官 陳近日收「肉片信」

陳審7‧28暴動案遭辯方投訴偏頗

司法機構發聲明稱，有關任命由行政長官根據司法人員推薦委員會的推薦作出。

57歲的陳仲衡於1988年獲大律師資格，私人執業至2002年後獲委任為常任裁判官，2012年起任區域法院法官，曾審理佔中九子案。他在北區醫院虐打老翁案中判3名警員囚17至32個月，沙田衝突中涉咬斷警長手指的港大舊生則判襲警等4罪罪成囚5年半。

黎曾任職律政 近期代表陳奮出庭

陳審理前年7．28中上環暴動案時，曾被辯方指「表面偏頗」，申請換官不果。23名被告中有20人本月被判暴動罪成，押後下月求情。

63歲的黎婉姫1980年加入皇家香港警務處，曾任總督察。她攻讀法學士學位後，91年取得大律師資格，92年加入律政署任檢察官。2016年她成為資深大律師，翌年晉升律政司首席政府律師，曾在劉夢熊涉妨礙司法公正、梁國雄涉收受黎智英捐款等案代表律政司。她前年2月離開律政司開始私人執業，去年起亦數次任高院原訟庭暫委法官。