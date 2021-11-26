陳仲衡黎婉姫任高院法官 陳近日收「肉片信」

【明報專訊】司法機構昨宣布，委任區域法院法官陳仲衡及資深大律師黎婉姫為高等法院原訟庭法官，任命今起生效。翻查資料，法官陳仲衡過去曾審理佔中九子、咬斷警長手指、北區醫院警員虐打老翁等案，近日收到載有不明肉片的信件，事件已由警方調查。黎婉姫曾任警隊及律政司，是首名女政府律師獲委任資深大律師，近日曾代表恒大前高層陳奮處理涉企圖強姦案的初級偵訊。
陳審7‧28暴動案遭辯方投訴偏頗
司法機構發聲明稱，有關任命由行政長官根據司法人員推薦委員會的推薦作出。
57歲的陳仲衡於1988年獲大律師資格，私人執業至2002年後獲委任為常任裁判官，2012年起任區域法院法官，曾審理佔中九子案。他在北區醫院虐打老翁案中判3名警員囚17至32個月，沙田衝突中涉咬斷警長手指的港大舊生則判襲警等4罪罪成囚5年半。
黎曾任職律政 近期代表陳奮出庭
陳審理前年7．28中上環暴動案時，曾被辯方指「表面偏頗」，申請換官不果。23名被告中有20人本月被判暴動罪成，押後下月求情。
63歲的黎婉姫1980年加入皇家香港警務處，曾任總督察。她攻讀法學士學位後，91年取得大律師資格，92年加入律政署任檢察官。2016年她成為資深大律師，翌年晉升律政司首席政府律師，曾在劉夢熊涉妨礙司法公正、梁國雄涉收受黎智英捐款等案代表律政司。她前年2月離開律政司開始私人執業，去年起亦數次任高院原訟庭暫委法官。