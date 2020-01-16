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《頭條新聞》部分得直 「驚方訊息」續裁辱警 工會覆核通訊局決定 官：可批評公僕但不能詆譭

【明報專訊】通訊事務管理局去年5月裁定港台《頭條新聞》（下稱《頭條》）一集侮辱警方等投訴成立，港台暫停製作節目，港台工會聯同記者協會提出司法覆核。原訟庭法官周家明昨頒判辭，裁定申請方部分覆核得直（見表），但維持「驚方訊息」環節中藝人王喜從垃圾桶冒出一幕為辱警的決定。周官強調，公職人員不能免於批評，但前提是不能詆譭及侮辱警員。

工會記協：還部分公道 局方研上訴

港台工會及記協表示，裁決還港台製作團隊一些公道，遺憾現時已無《頭條》。警方稱已知悉裁決，會了解判辭。通訊局稱會研究判辭再決定下一步行動，包括是否上訴。

涉事去年2月14日的《頭條》中，主持人在「無品芝麻官」環節討論醫護罷工，表示「醫生呀，你唔‍夠口罩就早啲出聲吖嘛，衙差就大把有得剩」。另於「驚方訊息」環節，打扮成警員的王喜表示「𠵱家仲取消徒步巡邏，唔使行咇，將當值時暴露喺空‍氣中嘅機會，減到近乎零啊」。高院裁定「無品芝麻官」沒違反《電視節目守則》（下稱《守則》），但「驚方訊息」違反部分條文。

警屬特定群體 「垃圾桶冒出」侮辱

通訊局早前裁定，王喜從垃圾桶冒出一幕是基於社會地位而侮辱警員。申請方爭議，該幕旨在表達公眾對警方執行職務的強烈不滿，且警員不屬於特定社會地位。周官拒絕接納申請方解釋，稱《守則》廣泛禁止詆譭特定社會群體，包括警員。

周官同意申請方所指，公職人員不能免於公開批評，但前提是不能詆譭及侮辱警員；即使《頭條》是諷刺節目，不代表公職人員要容忍誇張、偏頗或不公的批評。周官又說，相關情節與警方工作和市民不滿沒明確聯繫，看來是以警員身分作為諷刺對象。周官認為局方有權裁定該情節是否辱警，下令維持原判。

指警拒回應 「未涵各方意見」不成立

此外，局方裁定《頭條》違反要表達多方面意見的條文。周官引述申請方稱，港台兩度邀約警方上節目受訪回應外界對其抗疫工作的批評，惟警方拒絕。周官稱，通訊局沒考慮這一點便認為港台沒涵蓋各方意見，並不合理。

諷警囤裝備未違守則

核實內容責任在局方

至於《頭條》有否確保節目資料準確及尊重事實，周官將兩個環節分開審視。針對「無品芝麻官」諷刺警方疑囤積防疫裝備，申請方引述已停刊的《蘋果日報》報道稱，警方獲分配的N95口罩為政府部門之冠。通訊局反駁，港台不應依賴其他媒體，本身有責任核實資料，而局方沒任何舉證責任。周官則表示，港台無法核實節目內容，不代表相關證據為假，且核實內容真偽責任在局方，裁定局方決定有誤。周官提及，警方作為《頭條》投訴者，沒理由相信警方不會協助局方，交出證據核實內容；因限制言論自由是嚴重之事，局方應投放資源查證投訴是否站得住腳。

另一方面，周官表示「驚方訊息」圍繞警方取消徒步巡邏，上述方案僅覆蓋部分警區，局方有權判斷港台有否確保資訊屬實，法庭不宜干預。

無復播迹象 不發還再議

周官最後表示，《頭條》至今無恢復播放的迹象，法庭不會將決定發還局方商議，下令局方向申請方支付一半訟費。

《頭條》於1989年4月首播，多年來以嬉笑怒罵方式諷刺時事。涉事集數於去年2月14日播放，警方事後發信投訴。去年4月通訊局就涉事集數收到逾3300個投訴，局方一個月後裁定《頭條》部分集數違反《守則》，向港台發警告，港台決定即時檢討及暫停製作《頭條》，最後一集於去年6月播出。

【案件編號：HCAL1685/20】

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