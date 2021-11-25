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2021年11月25日星期四
港聞二
食肆等須用安心 消息：長者殘疾豁免 有中學元旦後全校師生要「掃碼」
A類食肆新措施下更難捱 咖啡店提早結業
失明人會：填紙資料轉介條文寬鬆 私隱未保障
氣閥口罩可播毒 酒店檢疫者禁戴
法院半月接7恐嚇信 「何歡喜」Tg認責 自稱流亡台灣港人 警稱夠證據會行動
趙家賢案主控 關文渭上周才悉接手唐英傑案
女文員亮刀自衛襲警罪脫 虛報地址罪成
高級督察涉非禮孕婦被捕
漁署兩處殺豬非黑點 被指違早前說法
教師涉性侵 女生否認誣陷報復
4參選大學教員同稱國安法無礙學術 吳宏偉：稱自由收窄者「自我膨脹」 孫東：自然科學工科無影響
吳宏偉批過往立會「多政治騷」 孫東：參選非搞政治 陳家洛：不處理政治，入議會做什麽？
口岸設票站 查錫我：或現執法真空，損選舉公平
自言性別平權議題「相對開明」 管浩鳴：界線是同婚
3年前申出租許可被拒 上訴失敗再提覆核 Tesla車主：運輸署稱用Uber不發牌
Ig恐嚇學警「全部畢唔到業」 官指案情嚴重 送香腸男囚7個半月
督察旅行缺席作供 官斥「開審竟然遊船河」
王婆婆控阻差自辯：無機會搵身分證就被捕
大灣區GBA專題：內銀存人幣選擇多回報高
借戶口換千元報酬 兩月34外傭涉洗錢被捕
港深醫院合約年底屆滿 盧寵茂：尋額外資助，討論需時
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【Emily】有天氣光學現象靚相 天文台月曆今起發售
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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