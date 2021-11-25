港聞

港聞二

港深醫院合約年底屆滿 盧寵茂：尋額外資助，討論需時

【明報專訊】香港大學與深圳市政府2011年簽訂10年合約合辦港大深圳醫院，合約今年7月屆滿，網媒「香港01」昨報道，雙方暫只延長合約5個月至今年底。港大深圳醫院院長盧寵茂昨稱，相信合約「不會有問題」，醫院一定會繼續營運，只是港大與深圳市政府需更多時間討論，主要討論深圳市政府會否向該院提供額外資助。

「香港01」昨報道，盧寵茂的港大深圳醫院院長合約同樣延長1.5個月至今年底。盧昨證實事件，又稱自己是由港大委派，因此會跟從港大的合約，如醫院合約延續，屆時會再考慮。他重申，港大深圳醫院「一定會繼續下去」，只是港大與深圳市政府需時討論，又稱該院是大灣區醫療融合的最大平台，在一國兩制下是深港合作最好的示範，醫院一定會繼續營運。

稱資金短缺相對「少數」

被問該院是否資金短缺，盧說有關金額相對「少數」，希望大家不要看得那麼重要，但稱內地醫院需自負盈虧，如能夠向港大深圳醫院提供更多資助，便可為香港、深圳及國家做更多事情，他冀新一份10年合約可為醫院提供更好支持，「令醫院飛得更快更高」。

被問為何未有簽訂新一份長約、雙方是否有意繼續合辦港大深圳醫院，港大發言人昨回覆表示，港大深圳醫院現時一切運作暢順，港大與深圳政府多年來一直緊密務實地合作， 目前雙方正商討加強各領域的聯合發展，包括港大深圳醫院項目合作事宜，又稱雙方均期望深化及擴大醫院合作範疇，當中涉及多方面細節，需更多時間商討，「雙方態度積極」。

相關字詞﹕盧寵茂 深圳市政府 香港大學 港大深圳醫院

上 / 下一篇新聞

食肆等須用安心 消息：長者殘疾豁免 有中學元旦後全校師生要「掃碼」
食肆等須用安心 消息：長者殘疾豁免 有中學元旦後全校師生要「掃碼」
A類食肆新措施下更難捱 咖啡店提早結業
A類食肆新措施下更難捱 咖啡店提早結業
失明人會：填紙資料轉介條文寬鬆 私隱未保障
失明人會：填紙資料轉介條文寬鬆 私隱未保障
氣閥口罩可播毒 酒店檢疫者禁戴
氣閥口罩可播毒 酒店檢疫者禁戴
法院半月接7恐嚇信 「何歡喜」Tg認責 自稱流亡台灣港人 警稱夠證據會行動
法院半月接7恐嚇信 「何歡喜」Tg認責 自稱流亡台灣港人 警稱夠證據會行動
趙家賢案主控 關文渭上周才悉接手唐英傑案
趙家賢案主控 關文渭上周才悉接手唐英傑案
女文員亮刀自衛襲警罪脫 虛報地址罪成
女文員亮刀自衛襲警罪脫 虛報地址罪成
高級督察涉非禮孕婦被捕
高級督察涉非禮孕婦被捕
漁署兩處殺豬非黑點 被指違早前說法
漁署兩處殺豬非黑點 被指違早前說法
教師涉性侵 女生否認誣陷報復
教師涉性侵 女生否認誣陷報復
4參選大學教員同稱國安法無礙學術 吳宏偉：稱自由收窄者「自我膨脹」 孫東：自然科學工科無影響
4參選大學教員同稱國安法無礙學術 吳宏偉：稱自由收窄者「自我膨脹」 孫東：自然科學工科無影響
吳宏偉批過往立會「多政治騷」 孫東：參選非搞政治 陳家洛：不處理政治，入議會做什麽？
吳宏偉批過往立會「多政治騷」 孫東：參選非搞政治 陳家洛：不處理政治，入議會做什麽？
口岸設票站 查錫我：或現執法真空，損選舉公平
口岸設票站 查錫我：或現執法真空，損選舉公平
自言性別平權議題「相對開明」 管浩鳴：界線是同婚
自言性別平權議題「相對開明」 管浩鳴：界線是同婚
3年前申出租許可被拒 上訴失敗再提覆核 Tesla車主：運輸署稱用Uber不發牌
3年前申出租許可被拒 上訴失敗再提覆核 Tesla車主：運輸署稱用Uber不發牌
Ig恐嚇學警「全部畢唔到業」 官指案情嚴重 送香腸男囚7個半月
Ig恐嚇學警「全部畢唔到業」 官指案情嚴重 送香腸男囚7個半月
督察旅行缺席作供 官斥「開審竟然遊船河」
督察旅行缺席作供 官斥「開審竟然遊船河」
王婆婆控阻差自辯：無機會搵身分證就被捕
王婆婆控阻差自辯：無機會搵身分證就被捕
大灣區GBA專題：內銀存人幣選擇多回報高
大灣區GBA專題：內銀存人幣選擇多回報高
借戶口換千元報酬 兩月34外傭涉洗錢被捕
借戶口換千元報酬 兩月34外傭涉洗錢被捕
78自動泊位 荃灣智能停車場啟用
78自動泊位 荃灣智能停車場啟用
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】誠哥1億投得愛因斯坦廣義相對論手稿
【Emily】誠哥1億投得愛因斯坦廣義相對論手稿
【Emily】民記搞選委座談會 邀黨外候選人出席
【Emily】民記搞選委座談會 邀黨外候選人出席
【Emily】治療睡眠窒息症 孫公只求一覺熟睡
【Emily】治療睡眠窒息症 孫公只求一覺熟睡
【Emily】區選兩周年 睹離職潮初選案 曾因打擊頹又肥 冼卓嵐重新振作
【Emily】區選兩周年 睹離職潮初選案 曾因打擊頹又肥 冼卓嵐重新振作
【Emily】鄭泳舜陳智思做gym 傾體育社福政策
【Emily】鄭泳舜陳智思做gym 傾體育社福政策
【Emily】有天氣光學現象靚相 天文台月曆今起發售
【Emily】有天氣光學現象靚相 天文台月曆今起發售