港深醫院合約年底屆滿 盧寵茂：尋額外資助，討論需時

「香港01」昨報道，盧寵茂的港大深圳醫院院長合約同樣延長1.5個月至今年底。盧昨證實事件，又稱自己是由港大委派，因此會跟從港大的合約，如醫院合約延續，屆時會再考慮。他重申，港大深圳醫院「一定會繼續下去」，只是港大與深圳市政府需時討論，又稱該院是大灣區醫療融合的最大平台，在一國兩制下是深港合作最好的示範，醫院一定會繼續營運。

稱資金短缺相對「少數」

被問該院是否資金短缺，盧說有關金額相對「少數」，希望大家不要看得那麼重要，但稱內地醫院需自負盈虧，如能夠向港大深圳醫院提供更多資助，便可為香港、深圳及國家做更多事情，他冀新一份10年合約可為醫院提供更好支持，「令醫院飛得更快更高」。

被問為何未有簽訂新一份長約、雙方是否有意繼續合辦港大深圳醫院，港大發言人昨回覆表示，港大深圳醫院現時一切運作暢順，港大與深圳政府多年來一直緊密務實地合作， 目前雙方正商討加強各領域的聯合發展，包括港大深圳醫院項目合作事宜，又稱雙方均期望深化及擴大醫院合作範疇，當中涉及多方面細節，需更多時間商討，「雙方態度積極」。