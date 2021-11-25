借戶口換千元報酬 兩月34外傭涉洗錢被捕

警務處財富情報及調查科總督察黎偉俊表示，今年1至9月警方就洗黑錢案拘捕661人，較去年同期214人上升逾兩倍；檢控個案由去年1至9月的53宗增至今年同期的76宗，升幅逾四成；黎說，警方發現不法分子近年以集團式經營洗黑錢活動及處理犯罪得益，利用社交媒體利誘不同社會階層的市民借出銀行戶口處理黑錢。

外傭個案涉款3900萬

黎偉俊說，現時經濟低迷，犯罪分子利用市民搵快錢心態，以數千元誘使提供銀行戶口用作洗黑錢，警方錄得檢控數字及拘捕人數均見上升；他表示近年洗黑錢活動涉及跨境戶口，令執法更困難，警方會與海外執法機構加強情報交流，希望盡早介入。

財富情報及調查科總督察陳仲欣表示，警方於6月及7月分別於兩次行動拘捕43人，打擊利用本地外傭洗黑錢的犯罪集團，涉款2300萬及2700萬元，大部分來自其他騙案的款項，約一半是網上情緣騙案。被捕的43人中有34人是本地外傭，當中有外傭一人持有7至8個戶口，由於案件仍在調查，未有外傭被落案起訴。

社交平台電話收匿名信息利誘

陳仲欣表示，警方向提供戶口作洗黑錢的外傭了解，發現她們於社交平台或電話收到匿名信息，被問是否有興趣賺錢，若回應就會被游說借出銀行戶口，會有1000至2000元回報，但戶口變相被操控，會有大額黑錢匯入及匯出，銀行發現可疑交易會通知警方，經調查後找到戶口持有人，「佢哋通常都會話唔知乜事，但其實仍有可能觸犯法例」。

警方表示，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪，最高可被判監14年及罰款500萬元。警方已於本月21日展開名為「守戶者聯盟」的活動，為期一個月，與各界共同打擊洗黑錢活動。