大灣區GBA專題：內銀存人幣選擇多回報高

明報記者 黃清瑤

在香港，人民幣定存年期主要分為7日、1個月、3個月、6個月及12個月。若要取得較高利率，不少銀行要求存款人為全新客戶，截至昨日，中銀香港為綜合理財客戶提供10厘優惠年利率，惟存款期只有7日，最低存款額由1萬元人民幣起。假設存款20萬元，7日後可獲利息383.5元。若存放1個月，年利率為3.5厘，期滿後可獲583.3元。另外，南洋商業銀行亦推出13.88厘的7日優惠利率定存計劃，以20萬元計算，期滿後可獲532.3元。要留意，此類優惠並非時常推出，有意申請人士要多加留意。目前，其他本地銀行的人民幣定存利息，普遍由0.9厘至2.7厘不等。

「定活兩便」息率按定存息六折計算

至於內地銀行的活期及定期存款多會跟隨官方利率而定，另外不同城市分行的利率亦會有分別。截至昨日的數據顯示，官方人民幣活期存款利率為年息0.3厘。「整存整取」主要分為3個月、半年、一年、兩年、3年及5年，目前3個月定存利率為1.35厘、一年為1.75厘、3年為2.75厘。一些規模較小的銀行，會以略高的存款利率吸客，例如光大銀行3個月定期利率為1.4厘，一年為1.95厘等。

其他產品又有「零存整取」、「整存零取」及「存本取息」，類似香港的零存整付。三者共通點是制定目標儲蓄金額，並於每個月定期存入資金，以達至儲蓄效果、培養理財習慣。分別在於存款金額及提取利息次數不同。一般來說，「零存整取」最低存款額為5元（人民幣，下同），供滿指定存款年期後，可一次過收取本金和利息。「整存零取」每月最低存款金額為1000元，年內可分數次提取本金，待供款完畢再收取利息；「存本取息」每月最低存款金額為5000元，存款人可在存款期內多次提取利息。利率方面，官方一年存款利率為1.35厘，3年及5年為1.55厘。

還有一種儲蓄方式稱為「定活兩便」，申請人毋須與銀行訂立存款年期，只要一筆過存入指定金額後，隨時隨地可一次過提取本金與利息。定活兩便普遍提供多種外幣存款，而起存金額普遍由50元起。由於事前沒有訂立存款年期，普遍銀行會以一年以內定存利率六折計算利息。舉例來說，現時內地工商銀行3個月定存利率為1.35厘，假設申請人存入1萬元並於3個月後提取本金和利息，利息為0.81厘（即1.35厘的六折），若存款超過一年，則以一年利息的六折計算，即1年之後存款等同零利息。

再有是「通知存款」，指客戶不約定存期，提取現金時需事前通知銀行，約定支取日期和金額。通知期分為1日及7日兩種，利息按日計算，起存金額由5萬元起。

「大額存單」利率較高 20萬人幣起跳

若投資者資金充裕，可選擇「大額存單」，與以上存款計劃的最大分別是，申請人不可隨時隨地都可買入大額存單，銀行會有認購期及發行規模，最低認購金額普遍由20萬至50萬元不等，存款期至少一年以上，並會於到期日一次過還本還息。「大額存單」最大優勢是年利率較高，是較穩定的賺息工具，亦不存在本金損失的風險。若銀行結業，產品受存款保險的相關規定，最高可賠償50萬元。

以深圳農商銀行於今年10月15日發行3年期的大額存單產品為例，起存金額為20萬元，年利率為3.55厘，期滿後可獲21,300元利息。如要增加存款，每次存入金額為1000元的倍數。申請人在分行、手機銀行App申請即可。