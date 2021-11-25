王婆婆控阻差自辯：無機會搵身分證就被捕

警供稱予3次警告不果

被告王鳳瑤（65歲）否認一項阻礙公職人員罪。女警張綺君（圖）供稱，今年2月22日晚上約7時半在將軍澳唐明街公園外，被告舉牌大聲喧嘩引來約10人圍觀，對行人造成不便，認為她有機會製造混亂，要求她出示身分證。被告沒有理會首次警告，及藉詞她手持白花、黃傘和紙牌，放在地上會骯髒。女警3次警告不果，遂以阻差辦公及在公眾地方行為不檢兩罪，拘捕被告，並帶上警車。

女警續稱，被告車上曾辱罵警員和「胡言亂語」說陳彥霖可憐，並表現不合作，需用少少力扶她坐下。被告盤問女警是否同意她是政治迫害，指控她行為不檢，以虛構原因要求她出示身分證，以及拘捕期間弄傷她，女警一概否認。

王：以為非對我說 環境嘈雜

惟被告自辯稱，她同意被3次要求出示身分證，惟當時被多名警員包圍感到驚慌混亂，加上女警張綺君語速很快及望向旁邊警員，令被告懷疑張並非對她說話，加上張的指示不清晰，以及現場環境嘈雜等，被告不知道警方要求和理由。她重申有意讓步和妥協，但警方沒給她時間取身分證。案件押後12月22日裁決。

【案件編號：KTCC 1469/21】