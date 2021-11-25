督察旅行缺席作供 官斥「開審竟然遊船河」

3名男被告，地盤工人陳昭宇（29歲）及李國瑋（19歲）、工程師廖煒健（25歲），否認於前年12月1日，在旺角彌敦道近豉油街交界參與非法集結；鄭穎姿（21歲）則承認同日同地與3人非法集結，另一項管有攻擊性武器罪獲撤銷。鄭一項非法集結罪成，押後至12月8日判刑，待索取背景報告，其間獲准保釋。

12．1遊行 3男否認非法集結

證人列表首位為高級督察鄭婉文，惟案件主管稱通知鄭要出庭時，她已「book咗船期去旅行」，明天才能出庭。崔官直斥，「呢單案件開審喇，個證人竟然喺度遊船河？」又質疑控方有責任確保證人出席，代表控方的大律師許偉進回應，「咁樣當然唔理想」。

拘捕次被告的警員李譽輝供稱，案發當晚從砵蘭街進入豉油街，包圍示威者，他在11時45時抵達案發現場，其時有30至40人已被同袍截停。他要求次被告出示身分證，惟被告未能出示。被告被帶返警署後，翌日凌晨2時致電家人，要求帶身分證給他，其家人5分鐘後㩦同護照到場。

辯方呈上被告的WhatsApp紀錄，顯示被告的父親在凌晨1時19分傳送被告的護照副本，質疑被告在較早時間已聯絡家人，李譽輝不同意，堅稱被告2時前未曾與家人聯絡。辯方續指，警方起初以無法出示身分證拘捕被告，並告知他出示身分證後可獲放行，李譽輝亦不同意。案件今續，所有被告獲准保釋。

【案件編號：KCCC 1575/21】

（反修例風暴）