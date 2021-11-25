港聞

港聞二

Ig恐嚇學警「全部畢唔到業」 官指案情嚴重 送香腸男囚7個半月

【明報專訊】22歲男送貨員涉於去年2月，在社交平台Instagram（Ig）發布將司華力腸送往警察學院食堂的照片，配上「我要你哋全部畢唔到業」字句，早前被裁定一項刑事恐嚇罪成，昨在東區裁判法院判刑。裁判官劉綺雲直指案情嚴重，被告的行為是針對整個學警群體，令他們受威嚇，法庭有責任保護將來在社會上擔當要職、保護市民大眾的學警，判處被告監禁7個半月，被告申請保釋等候定罪及判刑上訴被拒。

「學警未來當要職護市民 法庭要保護」

辯方引述背景報告指，被告楊惠俊（現年22歲）自知非讀書材料，中六畢業後投身社會任職送貨員幫補家計，並計劃在25歲前儲下一筆積蓄令家人生活無休，並作個人進修之用。

辯方求情稱，被告事後已感到後悔，明白此非開脫藉口，向受影響的警員致歉，他因不熟悉法例、受社交媒體影響才犯案，現已減少使用社交媒體，亦不再在媒體上表達意見或政見。被告被捕至今逾一年半，除了工作受影響外，一家的資料被發布至媒體上受到滋擾，被告除愧對家人，更蒙受巨大心理壓力。

劉官判刑指出，辯方稱被告發布的限時動態不涉暴力或粗言穢語，案情嚴重性較低，惟劉官不同意，因被告所針對的是整個學警群體，而非個別人士，對於正受訓的學警而言，或會擔心其人身安全受威嚇，甚至憂慮無法畢業。學警畢業後將擔當維持治安、保護社會的重要職責，法庭有責任保護學警。

劉官續說，被告的帳戶有逾400名追蹤者，除學警有機會瀏覽涉案帖文外，亦會令支持警察者感到不安，甚至會激發反對警察者的負面情緒，故此即使動態限時24小時，亦不減其嚴重性，判處即時監禁才可起阻嚇作用，以監禁9個月作量刑。對於辯方提到被告所承受的壓力，劉官認為此為犯案者須承擔的後果，惟考慮他年輕初犯及願意致歉，酌情扣減一個半月刑期。

【案件編號：ESCC2342/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕東區裁判法院 刑事恐嚇 警察學院 司華力腸 反修例運動

上 / 下一篇新聞

食肆等須用安心 消息：長者殘疾豁免 有中學元旦後全校師生要「掃碼」
食肆等須用安心 消息：長者殘疾豁免 有中學元旦後全校師生要「掃碼」
A類食肆新措施下更難捱 咖啡店提早結業
A類食肆新措施下更難捱 咖啡店提早結業
失明人會：填紙資料轉介條文寬鬆 私隱未保障
失明人會：填紙資料轉介條文寬鬆 私隱未保障
氣閥口罩可播毒 酒店檢疫者禁戴
氣閥口罩可播毒 酒店檢疫者禁戴
法院半月接7恐嚇信 「何歡喜」Tg認責 自稱流亡台灣港人 警稱夠證據會行動
法院半月接7恐嚇信 「何歡喜」Tg認責 自稱流亡台灣港人 警稱夠證據會行動
趙家賢案主控 關文渭上周才悉接手唐英傑案
趙家賢案主控 關文渭上周才悉接手唐英傑案
女文員亮刀自衛襲警罪脫 虛報地址罪成
女文員亮刀自衛襲警罪脫 虛報地址罪成
高級督察涉非禮孕婦被捕
高級督察涉非禮孕婦被捕
漁署兩處殺豬非黑點 被指違早前說法
漁署兩處殺豬非黑點 被指違早前說法
教師涉性侵 女生否認誣陷報復
教師涉性侵 女生否認誣陷報復
4參選大學教員同稱國安法無礙學術 吳宏偉：稱自由收窄者「自我膨脹」 孫東：自然科學工科無影響
4參選大學教員同稱國安法無礙學術 吳宏偉：稱自由收窄者「自我膨脹」 孫東：自然科學工科無影響
吳宏偉批過往立會「多政治騷」 孫東：參選非搞政治 陳家洛：不處理政治，入議會做什麽？
吳宏偉批過往立會「多政治騷」 孫東：參選非搞政治 陳家洛：不處理政治，入議會做什麽？
口岸設票站 查錫我：或現執法真空，損選舉公平
口岸設票站 查錫我：或現執法真空，損選舉公平
自言性別平權議題「相對開明」 管浩鳴：界線是同婚
自言性別平權議題「相對開明」 管浩鳴：界線是同婚
3年前申出租許可被拒 上訴失敗再提覆核 Tesla車主：運輸署稱用Uber不發牌
3年前申出租許可被拒 上訴失敗再提覆核 Tesla車主：運輸署稱用Uber不發牌
督察旅行缺席作供 官斥「開審竟然遊船河」
督察旅行缺席作供 官斥「開審竟然遊船河」
王婆婆控阻差自辯：無機會搵身分證就被捕
王婆婆控阻差自辯：無機會搵身分證就被捕
大灣區GBA專題：內銀存人幣選擇多回報高
大灣區GBA專題：內銀存人幣選擇多回報高
借戶口換千元報酬 兩月34外傭涉洗錢被捕
借戶口換千元報酬 兩月34外傭涉洗錢被捕
港深醫院合約年底屆滿 盧寵茂：尋額外資助，討論需時
港深醫院合約年底屆滿 盧寵茂：尋額外資助，討論需時
78自動泊位 荃灣智能停車場啟用
78自動泊位 荃灣智能停車場啟用
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】誠哥1億投得愛因斯坦廣義相對論手稿
【Emily】誠哥1億投得愛因斯坦廣義相對論手稿
【Emily】民記搞選委座談會 邀黨外候選人出席
【Emily】民記搞選委座談會 邀黨外候選人出席
【Emily】治療睡眠窒息症 孫公只求一覺熟睡
【Emily】治療睡眠窒息症 孫公只求一覺熟睡
【Emily】區選兩周年 睹離職潮初選案 曾因打擊頹又肥 冼卓嵐重新振作
【Emily】區選兩周年 睹離職潮初選案 曾因打擊頹又肥 冼卓嵐重新振作
【Emily】鄭泳舜陳智思做gym 傾體育社福政策
【Emily】鄭泳舜陳智思做gym 傾體育社福政策
【Emily】有天氣光學現象靚相 天文台月曆今起發售
【Emily】有天氣光學現象靚相 天文台月曆今起發售