Ig恐嚇學警「全部畢唔到業」 官指案情嚴重 送香腸男囚7個半月

「學警未來當要職護市民 法庭要保護」

辯方引述背景報告指，被告楊惠俊（現年22歲）自知非讀書材料，中六畢業後投身社會任職送貨員幫補家計，並計劃在25歲前儲下一筆積蓄令家人生活無休，並作個人進修之用。

辯方求情稱，被告事後已感到後悔，明白此非開脫藉口，向受影響的警員致歉，他因不熟悉法例、受社交媒體影響才犯案，現已減少使用社交媒體，亦不再在媒體上表達意見或政見。被告被捕至今逾一年半，除了工作受影響外，一家的資料被發布至媒體上受到滋擾，被告除愧對家人，更蒙受巨大心理壓力。

劉官判刑指出，辯方稱被告發布的限時動態不涉暴力或粗言穢語，案情嚴重性較低，惟劉官不同意，因被告所針對的是整個學警群體，而非個別人士，對於正受訓的學警而言，或會擔心其人身安全受威嚇，甚至憂慮無法畢業。學警畢業後將擔當維持治安、保護社會的重要職責，法庭有責任保護學警。

劉官續說，被告的帳戶有逾400名追蹤者，除學警有機會瀏覽涉案帖文外，亦會令支持警察者感到不安，甚至會激發反對警察者的負面情緒，故此即使動態限時24小時，亦不減其嚴重性，判處即時監禁才可起阻嚇作用，以監禁9個月作量刑。對於辯方提到被告所承受的壓力，劉官認為此為犯案者須承擔的後果，惟考慮他年輕初犯及願意致歉，酌情扣減一個半月刑期。

【案件編號：ESCC2342/20】

（反修例風暴）