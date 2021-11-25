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3年前申出租許可被拒 上訴失敗再提覆核 Tesla車主：運輸署稱用Uber不發牌

【明報專訊】兩名電動車Tesla的車主有意擔任Uber司機，向運輸署申請「出租汽車許可證」被拒絕，上訴至交通審裁處亦被拒。兩人本周二（23日）入稟高等法院提司法覆核，指運輸署錯誤詮釋《道路交通（公共服務車輛）規例》，質疑署方決定違憲，要求推翻決定。入稟狀提及，申請人曾收到運輸署職員來電，對方表明如果他透過Uber應用程式載客，將被否決申請。

申請人為陳海滔及言偉豪（均為譯音），建議答辯人為交通審裁處，運輸署長列為有利害關係者。入稟狀指兩名申請人分別從事餐飲業及擔任私人司機，現打算投入Uber司機的行列。兩人購入Tesla Model S電動車，並於2018年3月按照《道路交通（公共服務車輛）規例》，向運輸署長申請出租汽車許可證（下稱許可證）。

入稟狀指，運輸署早前推出政策，以吸引更多人提供豪華房車出租服務。根據申請規定，房車的車齡須少於1年，其應課稅值必須超過40萬元，才獲發許可證；申請人的車輛幾近全新，兩車應課稅值分別為80萬及77.5萬元，已符合發牌要求。此外，申請人向運輸署提交數據和資料，表示約200萬香港人曾使用Uber，顯示網約車在香港的服務需求龐大。

被指沒出租紀錄 不符「合理理由需要」條件

不過，運輸署同年6月表示，申請人沒有提交出租車輛的紀錄，亦未能說明他們的車輛如何提供豪華乘車服務，不符合條例中「合理理由需要」（reasonably required）的要求，故拒絕許可證申請。申請人及後上訴至交通審裁處，今年8月被駁回。

入稟狀指署方錯誤詮釋條文

入稟狀又指，運輸署及交通審裁處將「合理理由需要」一字詮釋為出租車輛的服務需求，但申請人爭議，發出許可證應視乎車輛的類型，質疑當局的條文詮釋有錯。申請人強調，他們持有的豪華電動車有別於一般車輛，甚少Uber司機擁有類似的條件，如果當局要申請人證明其車輛服務需求是獨一無二，那麼沒有新司機能取得許可證。

【入稟編號：HCAL1597/21】

相關字詞﹕司法覆核 出租汽車許可證 運輸署

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