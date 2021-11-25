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自言性別平權議題「相對開明」 管浩鳴：界線是同婚

【明報專訊】新選舉制度下亦吸引一些「稀客」參選，過往鮮有宗教界人物參政，今屆有聖公會教省秘書長管浩鳴出選選委會界別，他說倘晉身議會，將關注民生尤其房屋及貧窮問題。對於性小眾平權，管形容自己在有關議題「相對liberal（開明）一點」，稱社會不應歧視不同性取向者，「尊重大家都是human being（人）」，惟界線是同性婚姻，會破壞中國人傳統價值觀，部分宗教人士亦可能「出聲」。

上一次有宗教人物成為議員或要數到1990年代，聖公會牧師馮智活出任立法局直選議員。管浩鳴說以前議會較政治化，即使宗教作為社會很大的持份者亦不想參與；新選制則強調均衡參與，他認為倘議會有多元聲音理性討論就更理想，故決定參選。

稱議會昔政治化 新制重均衡參與

他說尊重同性戀及不同性取向者，但認為同性婚姻屬性小眾平權議題的界線，若要越過這條界，社會需時達到共識。他稱婚姻涉及很多問題，包括領養及撫養小孩等，同性婚姻有別一男一女婚姻，「譬如教育上如何教？應叫他（同性戀領養小孩者）兩個爸爸，抑或誰做阿爸誰做阿媽？」他說絕對明白性小眾的困難，但認為同性婚姻事宜需得到社會共識。

當局應否助辦同運會 管：屆時檢視

本港2023年將舉辦第11屆同樂運動會（Gay Games），早前有建制派議員批評政府不應支持該運動會。被問到當局應否協助舉辦同樂運動會，管浩鳴稱需屆時再檢視。

（立法會選舉）

相關字詞﹕立法會選舉 選委會界別 管浩鳴

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