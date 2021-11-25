口岸設票站 查錫我：或現執法真空，損選舉公平

投票者須否「通常居港」

選舉處：是否符合不能一概而論

外界質疑如何確定內地投票者符合選民須「通常居住香港」的要求，選舉事務處昨日回覆，現行選民登記申請的安排採取誠實申報機制，是否符合上述要求需考慮不同元素及個案情况，不能一概而論，亦不能僅因某人在外地另有居所而斷定其不符合要求。處方若在處理選民登記工作遇到有關事項，會仔細研究個案的詳情和實况，有需要時會諮詢法律意見。

九東胡健華質疑偏袒建制 指無黨派者難向內地宣傳

九龍東候選人胡健華昨日發聲明，認為口岸設票站或造成選舉不公，質疑政府偏袒建制。他解釋，無黨派候選人難以將宣傳資訊有效地傳給身在內地的選民，但部分建制派與同鄉會、內地商會等有聯繫，「這些都是重大的選舉機器」，但廉署等執法機構無法在內地執法，令本次選舉的公平、公正受質疑。九龍東候選人包括鄧家彪、顏汶羽、陳進雄、李嘉欣。

查錫我表示，除非出現串謀情况，否則本港選舉法例不適用於域外，同意新安排或影響選舉公平、廉潔、透明等，舉例如有人於內地大排筵席、付錢予選民投票等，「（廉署）如何過去（到內地）拘捕他？」他稱，即便廉署接獲有關內地的投訴，能否有效執法亦成問題。

梁籌庭指公務員當值安排混亂

另外，政府將於選舉日派超過3.6萬名現職及退休公務員負責選舉。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭預料，每個口岸票站需逾百工作人員，他們或需於清晨6時半到票站報到，盼當局安排來回交通，並保障投票權，容許他們於工作的票站投票，毋須折返市區投票。他表示，本次安排公務員當值的安排混亂，有人在九龍居住，但被派至赤柱票站，形容是「亂點鴛鴦譜」。

明報記者

（立法會選舉）