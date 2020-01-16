吳宏偉批過往立會「多政治騷」 孫東：參選非搞政治 陳家洛：不處理政治，入議會做什麽？

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛，之前也循直選晉身立法會議員，陳指因政治爭議已被「清理」，因此學者或更有意願參選。不過，他反問「入議會不是處理政治，入來做什麽？」他指如不論政，倒不如加入政府當專家小組，所作貢獻或更直接。

吳稱參選盼影響中小學教育

孫：推經濟轉型助青年謀出路

吳宏偉斥以前立法會「好多政治騷，浪費時間」，惟「相信未來立法會不是垃圾會」，有機會做實事。他稱為了影響政府政策及中小學教育，在社會知名人士鼓勵下遂決定參選。教育是其關注範疇之一，吳稱學生「德智體群美現在無晒」，他批評近年社會事件違背個人道德，「我在英國住10年，我相信我比較liberal（開明），但都有底線……我不會因為你說話不中聽而打你」，認為要從小做好德育教育。

孫東說自己參選非搞政治，而是盼為香港做點事。他稱本港產業結構過分單一，「工科學生畢業後去賣保險，他又不想去大灣區……香港又沒有這麼多工開，有工開的工（薪金）就很低很忙」，他冀推動本港經濟轉型，讓年輕人有更多出路。1994年孫從內地來港攻讀博士，其間獲本港政府頒發獎學金，孫稱現擬出任一屆議員，以回饋香港社會。

嶺大劉智鵬同樣出選選委會，他本身出任多項公職，包括保育歷史建築諮詢委員會主席、環境諮詢委員會成員等。他說，相關委員會屬諮詢架構，「你（委員）來講、你建議，但政府不一定聽」，亦不如立法會議員可監察及推動政府施政，故希望晉身議會。

本兼多項公職

劉智鵬：委員講，政府未必聽

同一界別候選人、嶺大周文港書面回覆本報稱，他曾在商會、智庫及多間大學從事公共政策研究，認為香港處於關鍵時刻，盼進一步推動社會發展及進步，故決定參選。

（立法會選舉）